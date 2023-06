Consigli Fantacalcio, qual è il modulo del Verona nel 2023?

Il Verona ha ottenuto la salvezza grazie allo spareggio contro lo Spezia; il club ripartirà dal 3-4-2-1. Novità a livello fantacalcistico.

Non è stata una stagione semplice per il Verona; il club, dopo la sconfitta all’ultima giornata di campionato contro il Milan, è dovuto passare dallo spareggio (novità assoluta in caso di arrivo a pari punti tra la diciassettesima e la diciottesima) contro lo Spezia. Una partita tesa, considerando anche l’importanza della posta in palio.

Alla fine ha avuto meglio il Verona che ha chiuso la pratica già nel primo tempo; un tre a uno netto con lo Spezia costretto ad accettare il verdetto della Serie B. La salvezza raggiunta da Lazovic e compagni, visto quanto successo nel corso della stagione, è una vera e propria impresa. Ad un certo punto nessuno credeva in questa squadra che invece è stata brava a rimettere tutto in discussione ottenendo il giusto premio.

La prossima stagione l’obiettivo, ovviamente, non cambia; il Verona parte con la missione salvezza e, dal punto di vista del modulo, la squadra ripartirà (molto probabilmente) dal 3-4-2-1. Un sistema di gioco che offre nomi interessanti anche in ottica Fantacalcio.

Modulo Verona 2023 Fantacalcio

Il Verona non è tra le prime squadre scelte dai fanta allenatori quando si tratta di andare a comporre la propria rosa nel corso dell’asta del Fantacalcio. In realtà ci sono degli elementi che possono tornare decisamente utili; tra questi troviamo, ovviamente, Montipò.

L’estremo difensore, magari non come prima scelta, ma può rappresentare una chiamata importante in ottica fantacalcistica. Il classe 1996 può andare a completare il reparto dei portieri nel migliore dei modi. Si è dimostrato decisamente abile nel fronteggiare i calci di rigore.

In un modulo come il 3-4-2-1 è chiaro come gli esterni abbiano un ruolo fondamentale; a loro, infatti, è richiesto un dispendio di energie notevole perché devono andare a ricoprire sia la fase offensiva sia la fase difensiva.

Da questo punto di vista non possiamo non citare Faraoni; l’esterno, a livello fantacalcistico, può garantire bonus importanti a livello di gol e assist. E’ sicuramente uno dei più ambiti del Verona nel corso dell’asta.

Per quanto riguarda il discorso offensivo Lazovic può rappresentare una buona chiamata; il classe 1990 gioca diverse partite in una squadra come il Verona e la sua titolarità può essere determinante per quanto concerne il Fantacalcio.

All’interno di una rosa, un giocatore come Lazovic può portare bonus importanti al proprio allenatore; giocatore su cui si deve sempre avere uno sguardo particolare.