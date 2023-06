Consigli Fantacalcio, qual è il modulo del Lecce nel 2023?

Il Lecce ripartirà dal 4-3-3 e, a livello fantacalcistico, parliamo di un sistema di gioco in grado di offrire soluzioni importanti.

Nell’ultima stagione, il Lecce ha disputato una buona prima parte di campionato; nella seconda, forse a causa di un calo di concentrazione eccessivo, la squadra si è trovata a dover lottare per la retrocessione. E’ stata complicata ma, alla fine, i ragazzi di Baroni sono riusciti a centrare la permanenza nel massimo campionato italiano.

L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla vittoria, per uno a zero, sul campo del Monza; il rigore di Colombo, nel finale di gara, ha permesso al Lecce di esplodere di gioia per la permanenza in Serie A.

Una traguardo meritato per quanto mostrato nel corso della stagione con la squadra che ha sempre tentato di portare una precisa idea di gioco e di andare ad aggredire l’avversario specialmente in casa. Il Lecce si schiera con il 4-3-3; un modulo che porta soluzioni interessanti anche in ottica Fantacalcio.

Modulo Lecce 2023 Fantacalcio

Iniziamo dalla difesa dove, qualora non dovesse partire, abbiamo in Baschirotto una soluzione importante a livello fantacalcistico.

Il centrale ha dimostrato di essere decisamente affidabile dal punto di vista delle letture difensive e dell’intelligenza tattica; parliamo di un giocatore molto abile nel gioco aereo e questo lo rende pericoloso anche nell’area avversaria quando ci sono delle palle inattiva.

Passiamo in mezzo al campo e, anche in questo caso, abbiamo un giocatore finito al centro delle voci di mercato; si tratta di Hjulmand, centrocampista di rendimento e che al Fantacalcio garantisce la sufficienza con qualche bonus soprattutto a livello di assist.

In questa sessione estiva di mercato potrebbe lasciare il Lecce per via dei vari club interessati al giocatore; in ambito fantacalcistico non è la prima scelta per andare a comporre il reparto di centrocampo ma rappresenta, in ogni caso, un giocatore che può portare soluzioni importanti all’interno della propria rosa.

Nell’ultima stagione ha realizzato otto gol e quattro assist fornendo un contributo importante per la salvezza del Lecce. Stiamo parlando di Strefezza, il giocatore (probabilmente) più interessante a livello offensivo.

Quando andiamo a fare l’asta del Fantacalcio e arriviamo al reparto offensivo, Strefezza non è la prima scelta ma non per un discorso di valore tecnico ma per il semplice fatto che si preferisce puntare su attaccanti che giocano in squadre di fascia più alta. Possiamo dire come il classe 1997, a livello fantacalcistico, possa rappresentare una buona quinta scelta che vada a completare il reparto offensivo.