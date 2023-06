Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 27 giugno

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 27 giugno 2023

I tre quotidiani sportivi italiani si dividono i titoli principali di apertura, ognuno sulle tre big tradizionali in Serie A. La ‘Gazzetta dello Sport’ titola con “I colpi del Diavolo“, con le foto di Loftus-Cheek, Pulisic e Scamacca in primo piano. L’Inter risponde con “Thuram è già in area“. Problemi invece per la Juventus: “Verso l’Eurostop“.

Sul ‘Corriere dello Sport’, titolo principale dedicato all’Inter: “L’Inter ha i soldi“: le cessioni di Onana e Brozovic sbloccano il mercato nerazzurro. A centro pagina, il ‘consiglio’ di Koulibaly ai big del Napoli campione d’Italia: “Non lasciate Napoli“. Di fianco, le mosse del Milan (“Loftus-Cheek con Pulisic“), della Juventus (“Rabiot, Weah (e Giuntoli?)” e proprio degli azzurri (“Rodri Sanchez, un gioiello per Garcia“).

‘Tuttosport’ si dedica alla Juventus, con un titolo di incoraggiamento: “Ti guardano tutti“, riferito agli ascolti dei bianconeri, i principali nei diritti tv. In foto Rabiot, dal cui rinnovo può partire il mercato del rilancio. In alto, invece tutte le mosse del Milan: “Milan-Loftus! Ora Pulisic. Icardi? Pioli vuole Morata“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di martedì 27 giugno

Movimenti di mercato importanti anche all’estero e soprattutto in Spagna, dove ieri è stata giornata di ufficializzazioni pesanti.

Il Real Madrid ha rinnovato per un altro anno il contratto di Modric, che ha giurato fedeltà, rinunciando alla vagonata di milioni arabi: “Ni por todo el oro del mundo“, il titolo di ‘Marca’. Mentre il Barcellona ha finalmente portato a casa Gundogan: “Fichado!“, il titolo entusiasta di ‘Sport’.