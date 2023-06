Pirlo torna in Italia: c’è l’accordo

Andrea Pirlo torna a sedere su una panchina italiana: tutto fatto, si attende soltanto l’ufficialità per il tecnico

Andrea Pirlo di nuovo in Italia. A due anni di distanza dall’addio alla Juventus, e dopo la parentesi in Turchia, il tecnico affronta una nuova sfida nel nostro campionato.

Nelle scorse settimane, Pirlo era stato accostato, tra le altre piste, al Pisa, come raccontato da Calciomercato.it. Niente di fatto per quanto riguarda i toscani, semaforo verde invece per l’ipotesi Sampdoria, che lo aveva messo in pole insieme a Farioli. La scelta, alla fine, è ricaduta sull’ex centrocampista di Inter, Milan e Juventus. A lui il compito, non facile, di guidare i blucerchiati nel campionato di Serie B, provando a riconquistare subito la massima categoria dopo la retrocessione senza appello di quest’anno.