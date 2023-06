Inzaghi in ansia per Barella: per l’Inter si fa dura

L’Inter rischia di perdere Barella; il centrocampista azzurro, infatti, interessa ad un top club di Premier League e può lasciare l’Italia

Nella stagione dei nerazzurri non possiamo non sottolineare le prestazioni di alcuni giocatori; tra i migliori, all’interno della rosa di Inzaghi, dobbiamo citare elementi come Onana, Lautaro e Barella. Il portiere ha disputato una Champions League di altissimo livello finendo la competizione con otto partite senza subire gol; per quanto riguarda Lautaro, invece, parliamo di un giocatore capace di trascinare la squadra fino alla finale di Champions ed essere assolutamente decisivo in finale di Coppa Italia.

Passiamo, ora, a Barella; il centrocampista azzurro è stato il vero motore dei nerazzurri e si è rivelato assolutamente decisivo con il suo dinamismo, la sua corsa, la sua intelligenza tattica ma soprattutto la capacità di inserimento alle spalle della difesa avversaria. In stagione ha realizzato nove gol e dieci assist tra tutte le competizioni disputate con la maglia dei nerazzurri. Un giocatore con un rendimento del genere è fondamentale per la propria squadra e per il raggiungimento dei vari obiettivi.

La prossima stagione Barella sarà, senza ombra di dubbio, tra i principali giocatori dell’Inter di Inzaghi. Ecco perché, in questa sessione estiva di mercato, bisognerà resistere alle offerte che arriveranno per il centrocampista.

Barella, il Liverpool punta il centrocampista: l’Inter deve resistere

Come abbiamo detto, un giocatore come Barella fa gola a diverse squadre; il centrocampista azzurro ha tutto le caratteristiche per riuscire ad imporsi in qualsiasi top club d’Europa. Secondo l’insider Indykaila, sul classe 1997 è piombato l’interesse del Liverpool; il club inglese dovrebbe presentare l’offerta ufficiale nel corso di questa settimana.

Sappiamo benissimo la disponibilità economica dei club inglesi e questo potrebbe spaventare e non poco l’Inter; il Liverpool ha vissuto una stagione di alti e bassi chiusa con un quinto posto in Premier che vuol dire qualificazione alla prossima Europa League. I Reds, in questa sessione di mercato, vogliono rinforzarsi per tornare immediatamente competitivi ed essere una delle dirette concorrenti al Manchester City.

Il profilo di Barella sembra essere l’ideale per il Liverpool ma l’Inter non ha nessuna intenzione di cedere il centrocampista; l’azzurro è uno dei giocatori più importanti all’interno della rosa di Inzaghi e il tecnico non può fare a meno delle sue caratteristiche per raggiungere gli obiettivi della prossima stagione.