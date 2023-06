Il Milan non si ferma: dopo Loftus-Cheek vicino un attaccante svincolato dalla Premier

Il Milan punta un altro giocatore a parametro zero: si tratta di un esterno che gioca in Premier League

Il Milan punta un altro parametro zero. Daichi Kamada era il grande obiettivo, poi l’addio di Maldini e Massara insieme all’arrivo ormai solo da definire di Loftus-Cheek hanno cambiato le carte in tavola. Anche perché l’inglese occupa la casella di extra-comunitario.

Ora il nome è quello di Adama Traore il nuovo nome sul taccuino di Furlani e Moncada. È un esterno in grado di giocare su entrambe le fasce, si svincolerà dal Wolverhampton con cui ha segnato appena 3 gol in 40 partite in tutte le competizioni. Un’annata non proprio brillantissima, ma le qualità sono indubbie soprattutto a livello di velocità e fisicità. Secondo ‘Sky Sport’, oggi il Milan ha avuto dei contatti con l’agente del calciatore Jorge Mendes. Traore si svincolerà a parametro zero, uno status contrattuale che non può che fare parecchia gola ai rossoneri. Stefano Pioli avrebbe già dato il suo ok all’operazione, il Milan sta sondando la disponibilità del giocatore e la fattibilità dell’operazione. Sullo spagnolo di origini maliane ci sarebbe anche la Roma, a caccia di un attaccante che può giocare in vari ruoli dell’attacco. I rossoneri sono comunque in pole e servirebbe soltanto l’ok definitivo da parte del club per chiudere l’operazione.

Intanto Moncada e Furlani – oltre a Loftus-Cheek – continuano a lavorare anche su Pulisic del Chelsea. L’americano vuole arrivare a San Siro, ma c’è distanza con i Blues che vogliono 25-30 milioni di euro. Il Milan, invece non vorrebbe andare oltre i 15-18.