Il blitz londinese inguaia l’Inter: mega offerta per Lautaro

Lautaro rischia di lasciare l’Inter; il centravanti argentino piace e non poco ad un club londinese pronto ad una super offerta

L’Inter, nell’ultima Serie A, non è riuscita ad avere il giusto rendimento; i nerazzurri hanno chiuso troppo lontani dal primo posto e non è ammissibile visto la rosa a disposizione di Inzaghi. Nelle coppe, invece, abbiamo avuto il classico rovescio della medagli; Lautaro e compagni hanno vinto sia la Supercoppa Italiana sia la Coppa Italia (proprio grazie ad una doppietta dell’argentino) ma non sono riusciti a trionfare in Champions League dove ha avuto la meglio il Manchester City grazie al gol di Rodri.

Ad Istanbul è stato proprio Lautaro ad aver avuto la possibilità di segnare il gol del possibile vantaggio ma non è riuscito a superare il portiere avversario. La stagione dell’argentino, in ogni caso, è stata assolutamente positiva con ventotto gol e undici assist tra tutte le competizioni disputate con la maglia nerazzurra.

Un rendimento che ha fatto dell’argentino tra i migliori giocatori nella stagione dell’Inter. Inzaghi, per il prossimo anno, vuole ripartire proprio dall’argentino perché un giocatore con queste caratteristiche può essere un fattore assolutamente determinante nella stagione dei nerazzurri. Il problema, però, riguarda il mercato e l’interesse di un top club inglese nei confronti di Lautaro Martinez.

Lautaro, il Chelsea pronto a versare 65 milioni: offerta super

Le qualità di Lautaro Martinez sono indiscutibili e, per questo, il centravanti argentino fa gola a diverse squadre; una di queste è il Chelsea. I Blues, dopo quanto successo nell’ultimo campionato, hanno bisogno di riscattarsi e vivere una stagione da protagonisti. Il mercato estivo dovrà portare rinforzi di livello e che possano sposarsi con il sistema di gioco di Pochettino.

L’allenatore del Chelsea ha bisogno di un centravanti che possa andare a fornire un contributo adeguato nell’arco della stagione. Stando a quanto riferito da Ben Jacobs della CBS, la squadra inglese ha messo gli occhi su Lautaro Martinez; operazione non semplice anche se il club Blues è pronto a mettere sul piatto ben 60 milioni di sterline che corrispondono a 65 milioni di euro.

Una cifra del genere è difficile da rifiutare anche se i nerazzurri non vogliono privarsi di un giocatore considerato fondamentale per il sistema di gioco di Inzaghi. L’obiettivo dell’Inter per la prossima stagione è quello di tornare a competere per lo scudetto; missione possibile con un Lautaro Martinez in più. Per tenere l’argentino, però, bisognerà resistere alle offerte del Chelsea, club con un grande potenziale economico a disposizione.