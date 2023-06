Foti, smentita la storia contro Taylor: “Non l’ho mai fatta”

Smentita la storia di Foti contro Taylor, direttore di gara della finale di Europa League persa dai giallorossi contro il Siviglia

La stagione della Roma si è conclusa con la grande delusione nella finale dell’Europa League; i giallorossi, contro il Siviglia, si sono dovuti arrendere ai calci di rigore dove sono stati decisivi gli errori di Mancini e Ibanez. I ragazzi di Mourinho, nonostante il vantaggio targato Dybala (recuperato in extremis dopo l’infortunio in casa dell’Atalanta) non sono riusciti a proteggere il vantaggio e hanno visto svanire il sogno di conquistare la seconda coppa in due stagioni dopo la Conference League.

Il post partita è stato caratterizzato da non poche polemiche; Mourinho si è scagliato contro l’arbitro (rimediando quattro giornate di squalifica) e anche i tifosi giallorossi non hanno accettato alcune decisioni del direttore di gara. Taylor è stato criticato, soprattutto, per la mancata assegnazione del calcio di rigore a dieci minuti dalla fine per un sospetto fallo di mano di Fernando su cross di Matic.

Le polemiche di quel post partita non vogliono placarsi con i tifosi giallorossi che sono rimasti decisamente scottati per quanto successo a Budapest. Taylor continua ad essere oggetto di critiche da parte del popolo romanista e, negli ultimi giorni, è arrivata anche la notizia di un commento (decisamente diretto) da parte di Foti nei confronti del direttore di gara. Il vice allenatore della Roma avrebbe fatto un commento in riferimento ai soldi ma si tratta di una notizia fake.

Foti, niente storia contro Taylor: smentito il commento

Aveva creato non poche polemiche la storia Instagram di Foti contro Taylor, arbitro della finale di Europa League tra Siviglia e Roma. Un commento forte con un chiaro riferimento ai soldi; dichiarazione che avrebbe potuto portare altre sanzioni disciplinari alla Roma dopo la stangata della UEFA nei confronti di Mourinho che dovrà saltare le prossime quattro partite di Europa League della sua squadra.

Come detto, però, si tratta di un fake; Foti non ha mai fatto quella storia, non ha mai scritto quel commento. E’ stato lo stesso vice allenatore della Roma, come possiamo vedere da questo post, a smentire la notizia. In una situazione già decisamente tesa, con i tifosi giallorossi che non riescono a mandare giù la direzione dell’arbitro Taylor, era stato messo ulteriore pepe con la notizia di Foti. Il vice allenatore ha smentito ufficialmente una storia che aveva, per forza di cose, generato non poche polemiche.