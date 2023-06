Consigli Fantacalcio, qual è il modulo dell’Udinese nel 2023?

Il 3-5-2 è uno dei moduli più usati dalle squadre di Serie A; non fa eccezzione l’Udinese. Diversi elementi importanti in ottica Fantacalcio.

Quattro sconfitte consecutive nelle ultime quattro giornate di campionato sono la perfetta fotografia della stagione dell’Udinese; il club friulano, dopo l’ottimo inizio (con alcune vittorie di prestigio contro Inter e Roma, ad esempio) non è riuscita a tenere lo stesso passo.

Sia chiaro: nessuno chiedeva al club friulano di lottare per lo scudetto e di rappresentare una contendente per la Champions League ma la squadra, una volta ottenuta la salvezza, ha rallentato notevolmente i ritmi faticando ad avere la giusta continuità di risultati.

Alti e bassi preoccupanti considerando anche la voglia, dell’Udinese, di essere grande protagonista nel corso della prossima stagione; serve più costanza di rendimento per vivere un campionato diverso da quello trascorso.

Il club può lottare per obiettivi diversi dalla salvezza e questo anche grazie a Sottil, tecnico che ha mostrato le sue qualità. Per quanto concerne il sistema di gioco, l’Udinese scende in campo con il 3-5-2; modulo che porta giocatori interessanti in ottica Fantacalcio.

Modulo Udinese 2023 Fantacalcio

L’Udinese, come detto, ha deluso le aspettative all’interno di una stagione in cui i friulani avrebbero potuto fare molto di più; per quanto riguarda il Fantacalcio, la squadra scende in campo con il 3-5-2 e, nel corso dell’asta, ci sono diversi giocatori che possono rappresentare una soluzione importante per andare a completare la propria rosa.

Non possiamo non partire da Samardzic, giocatore di grande qualità che nell’ultima stagione ha dato un contributo notevole con cinque gol e quattro assist. Nella prossima asta può essere un colpo importante a pochi crediti; una scommessa che, se vinta, rappresenta una soluzione determinante nel corso del Fantacalcio.

A livello offensivo dobbiamo iniziare con Beto; il centravanti è stato, senza ombra di dubbio, uno dei migliori dei suoi.

Dieci gol e un assist il rendimento dell’attaccante. Nel corso della prossima asta, Beto rappresenterà una soluzione importante a livello offensivo; tolti i principali centravanti, il classe 1998 va considerato come una risorsa importante perché è in grado di garantire un numero importante di gol e assist.

Fino all’infortunio è stato un giocatore fondamentale per l’Udinese; due gol e sei assist in Serie A per Deulofeu che ha quella qualità per essere determinante nel corso di una stagione.

Il problema fisico lo ha fermato ma, nel corso della prossima asta di Fantacalcio, è un giocatore da tenere in forte considerazione; il suo apporto in termini di gol e assist può essere determinante.