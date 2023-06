Consigli Fantacalcio, qual è il modulo dell’Empoli nel 2023?

L’Empoli, nel corso della prossima stagione, scenderà in campo con il 4-2-3-1; ci sono vari giocatori interessanti per il Fantacalcio.

Non è stata una stagione semplice quella vissuta dall’Empoli; il club toscano, nonostante le difficoltà avute nel corso del campionato, è riuscito a raggiungere l’obiettivo della salvezza. La permanenza in Serie A è arrivata grazie al pareggio in casa della Sampdoria; un premio giunto dopo una stagione in cui il club ha dato tutto quello che aveva.

All’interno della stagione, l’Empoli si è tolto anche la soddisfazione di battere quattro a uno la Juventus; uno dei successi più importanti del club toscano che ha vissuto una serata indimenticabile. Ora l’obiettivo è quello di costruire una squadra perfetta per Paolo Zanetti e il suo sistema di gioco.

L’Empoli scende in campo con il 4-2-3-1; un sistema di gioco che offre diverse soluzioni a livello offensivo e garantisce anche alcuni elementi interessati dal punto di vista del Fantacalcio.

Modulo Empoli 2023 Fantacalcio

L’Empoli, dal punto di vista del Fantacalcio, non è tra le squadre più considerate della Serie A; è difficile che i giocatori del club toscano vengano chiamati e siano protagonisti di aste importanti.

Questo non per il loro valore ma perché, nel corso dell’asta, si preferisce puntare su giocatori delle cosiddette big pensando che sia più semplice andare ad ottenere bonus importanti.

In realtà anche il club toscano propone elementi molto interessanti a livello fantacalcistico; iniziamo con Parisi, terzino classe 2000 autore di due gol e due assist.

Il giocatore è seguito da diverse squadre e, nel corso di questo mercato estivo, potrebbe lasciare l’Empoli. Qualora, come sembra, restasse in Serie A rappresenterebbe un giocatore interessante da chiamare al Fantacalcio.

Altro elemento che potrebbe lasciare l’Empoli ma che ha diversi estimatori nel massimo campionato italiano è Baldanzi; parliamo di un centrocampista classe 2003 che, nell’ultima stagione, ha messo in mostra le sue qualità.

Quattro gol e la sensazione di essere di fronte ad un talento di assoluto livello; come detto, il giocatore potrebbe lasciare il club toscano per fare il definitivo salto di qualità ed imporsi in una squadra con ambizioni superiori a quelle dell’Empoli.

Per quanto concerne il discorso del Fantacalcio, parliamo di un centrocampista che può andare a rappresentare il completamento del reparto; con pochi crediti si può andare a puntare su un giocatore in grado di portare diverse soddisfazioni a livelli di bonus.