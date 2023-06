Chiesa e i commenti contro Allegri: che autogol della Juve

Tiene banco in casa Juventus la situazione legata al futuro di Federico Chiesa. Gli ultimi aggiornamenti e l’indizio social

In attesa di Giuntoli, è già entrato nel vivo anche il calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta per mettere a segno il primo colpo in entrata con Weah, ma nel frattempo deve fare i conti anche con le situazioni legate al futuro di Vlahovic e Chiesa.

Negli scorsi giorni è intervenuto in prima persona l’agente dell’attaccante italiano, Fali Ramadani, attraverso una nota ufficiale: “In merito alle indiscrezioni uscite negli ultimi giorni riguardo il futuro di Federico Chiesa, Fali Ramadani, agente del giocatore, smentisce le voci circa una richiesta di otto milioni di euro avanzata dal giocatore per sottoscrivere il rinnovo del contratto con la Juventus FC. Chiarisce inoltre che il calciatore non era presente al matrimonio del compagno di Nazionale Alessandro Bastoni”. Al netto delle smentite del suo entourage, il giocatore è già finito nel mirino dei top club europei che monitorano la situazione. Tutte le pretendenti sono però avvisare: servirà un’offerta superiore ai 60 milioni di euro per acquistarlo dalla Juventus. I tifosi, intanto, sono apertamente schierati.

Calciomercato Juventus, i tifosi si schierano: “Chiesa non si tocca”

Il club bianconero ha pubblicato una foto di Chiesa sul proprio profilo Twitter, che però si è rivelata una sorta di autogol. Tantissimi i commenti dei tifosi a blindare il calciatore:

“Non si tocca”, “rinnovatelo”, “incatenatelo”, scrivono i tifosi. Non mancano anche i commenti contro Massimiliano Allegri, con l’hashtag #AllegriOut, accusato per la gestione del gioiello bianconero. I tifosi, insomma, sono già schierati. Staremo a vedere.