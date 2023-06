Il Milan fa gli auguri a Maldini: “Cardinale Out”

Il Milan nella giornata di oggi ha fatto gli auguri a Paolo Maldini per il compleanno, i social sono stati invasi dal grido “Cardinale Out”

Il tifo rossonero non ha ancora superato l’addio di Paolo Maldini, leggenda del club che ha passato una vita con gli stessi colori. Nella giornata di oggi il Milan ha fatto gli auguri sui social all’ex capitano per il suo compleanno.

Sul proprio account ‘Twitter’ ufficiale il Milan ha dedicato un tweet al compleanno dell’ormai ex dirigente rossonero: “Tanti auguri di buon compleanno al nostro mitico Capitano Paolo Maldini”. Questi auguri social hanno scatenato una reazione rabbiosa da parte della tifoseria rossonera, che ha inondato di commenti il tweet con l’hashtag Cardinale Out. Di seguito alcuni dei (moltissimi) tweet arrivati al riguardo.

Happy birthday mr Milan 🔴⚫️. You are the club, not the ones we have now ! #CardinaleOut

— Christian Falk (@Retrofreak89) June 26, 2023