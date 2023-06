Follia per accontentare Allegri: la Juve lo paga il doppio del suo valore

La Juventus prepara i primi colpi in entrata del mercato, si riparte da Allegri e dalle sue richieste: un nome da prendere a tutti i costi

Per ora, tanti rumours e indiscrezioni attorno alla Juventus, ma ancora poco di concreto. I bianconeri, però, sono pronti a far partire il loro mercato, in una ottica di rilancio dopo un biennio molto complicato e soprattutto dopo una ultima stagione soffertissima per i motivi ben noti.

Proseguono i rumours anche sul futuro di Allegri, ma, come raccontato da Calciomercato.it, dalla Juventus giungono solo smentite sul suo possibile addio in direzione Arabia. Arrivate diverse super offerte per il livornese, ma sarà ancora lui con ogni probabilità il tecnico bianconero anche il prossimo anno e infatti per il mercato la dirigenza sta recependo le sue indicazioni. Una in particolare porta verso un acquisto ben preciso, nonostante le condizioni non siano particolarmente favorevoli.

Juventus, Allegri lo vuole assolutamente: e dal Real Madrid sparano doppio

Tanti i ruoli in cui la Juventus deve intervenire, come ad esempio sulle fasce difensive. L’addio di Cuadrado farà sì che serva un laterale destro su cui investire e il nome individuato, già da un po’, è quello di Lucas Vazquez.

Giocatore dalla grande esperienza e duttilità, sarebbe il profilo ideale per raccogliere l’eredità del colombiano. Ma nonostante al Real Madrid sappiano che l’addio si avvicina, reputano il suo contributo molto importante. E infatti, Florentino Perez, secondo ‘Elgoldigital’, non vorrebbe lasciarlo partire per una cifra inferiore ai 15 milioni di euro. Di fatto, il doppio rispetto a quella che sarebbe la sua valutazione effettiva. Questo, anche per racimolare più soldi possibile dalle trattative in uscita, per poi reinvestirli in entrata. Ma nonostante questo, la Juventus sarebbe disposta a uno sforzo di rilievo per accontentare il proprio allenatore.