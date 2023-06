Icardi ‘regalato’, ritorno bomba in Serie A: spunta il giallo social

Il futuro di Mauro Icardi è ritornato a prendersi le luci della ribalta. La storia su Instagram ha calamitato attenzioni importanti sul web

Non c’è una sessione di calciomercato senza che il profilo di Mauro Icardi venga accostato a qualche club di Serie A. Come un leit motiv che si rincorre ormai da anni, l’attaccante argentino del Psg è ritornato nell’orbita di diversi club in Serie A.

Dopo essere stato accostato alla Juventus nel caso di un addio di Dusan Vlahovic, infatti, l’argentino sarebbe entrato nel mirino anche del Milan, alla ricerca di un attaccante importante in grado di far rifiatare Olivier Giroud. Alla luce dello ‘scotto’ subito per Thuram per mano dell’inter, i rossoneri stanno scandagliando il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti. Nelle ultime ore sarebbe ritornato in auge anche il profilo di Icardi: a tal proposito, da attenzionare quanto riferito da Andrea Longoni, che su un video apparso sul suo profilo YouTube ha fatto il punto della situazione.

Il giornalista di Telelombardia ha così chiosato sul ritorno di fiamma Icardi-Milan: “Nelle ultime ore è rispuntato il nome di Mauro Icardi. Il Psg è disposto a ‘regalarlo’ attraverso una buonuscita che possa coprire la differenza che percepisce attualmente con il Psg ed altrove. Sogna ad occhi aperti di tornare in Italia. Si era proposto al Milan e c’è stato un colloquio con Massara. Una decina di giorni fa nuovo contatto e la risposta è stata: “No grazie, vogliamo Thuram”. A questo punto alcune voci riportano Icardi come papabile obiettivo del Milan con il suo entourage che sarebbe bussando alle porte dei rossoneri per smuovere la situazione. Attenzione perché anche la Juve è vigile su Icardi se dovesse partire Vlahovic.”

Icardi back: la storia su Instagram (poi cancellata) alimenta le voci

Nelle ultime ore, poi, si è materializzato un vero e proprio giallo. Tra le Instagram Story di Wanda Nara – tra le altre cose agente di Icardi – è apparsa una foto che immortala la show girl argentina proprio a Milano. ‘Storia’ immediatamente cancellata: tanto basta, però, per fare il giro del web e calamitare voci e spifferi di mercato. Staremo a vedere cosa succederà.

Dopo una stagione da protagonista con la maglia del Galatasaray, Icardi potrebbe lasciare nuovamente il Paris Saint Germain, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2024. La sensazione è che mai come in quest’estate si possa creare le premesse per l’addio definitivo al club transalpino.