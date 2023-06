Consigli Fantacalcio, qual è il modulo dell’Atalanta nel 2023?

L’Atalanta ha chiuso il campionato al quinto posto; il sistema di gioco, il 3-4-2-1, è decisamente utile anche per il Fantacalcio.

Una stagione tra alti e bassi ma, alla fine, chiusa al quinto posto; l’Atalanta ha perso diversi punti che le hanno impedito di qualificarsi alla prossima Champions ma la squadra ha comunque ottenuto il pass per l’Europa League.

I ragazzi di Gasperini hanno come obiettivo proprio quello di giocarsi, nel migliore dei modi, la competizione europea perché le potenzialità per fare bene ci sono.

L’Atalanta sono ormai anni che è diventata una vera e propria realtà del calcio italiano; la squadra, ogni stagione, parte con l’obiettivo di fare meglio dell’anno precedente e ha una filosofia da grande squadra. Il club, infatti, scende in campo per vincere e dominare la partita indipendentemente dall’avversario che si trova di fronte.

A livello fantacalcistico parliamo di una squadra che offre spunti molto interessanti grazie anche ad un modulo di gioco che porta più di un giocatore ad essere considerabile nella costruzione della propria rosa.

Modulo Atalanta 2023 Fantacalcio

L’Atalanta gioca con il 3-4-2-1, un marchio di fabbrica di Gasperini; più che un sistema di gioco lo possiamo considerare una vera e propria filosofia per il tecnico. Nella costruzione di una rosa, per affrontare al meglio il Fantacalcio, sono diversi i giocatori dell’Atalanta da tenere in considerazione.

Sull’esterno occhio a Zappacosta che, nell’ultima stagione, ha offerto un contributo realizzativo importante tra gol e assist dimostrando di poter essere decisivo nell’arco di una stagione.

E’ chiaro che se parliamo di giocatori in grado di fare la differenza non possiamo non menzionare i due trequartisti, in particolare Koopmeiners.

Il talento olandese, nell’ultima stagione, ha messo a segno dieci gol e quattro assist dimostrando tutto il suo talento; un giocatore con queste caratteristiche è perfetto per il Fantacalcio. Anche Pasalic, parlando sempre di trequartisti, è una soluzione importante per quanto riguarda il discorso fantacalcistico ma come prima scelta consigliamo di puntare su Koopmeiners.

L’Atalanta ha in rosa un centravanti che è considerato tra i migliori in Serie A e, quando si arriva agli attaccanti nel corso dell’asta del Fantacalcio, è una delle prime scelte.

Stiamo parlando di Hojlund; il centravanti, forte fisicamente e con una buonissima qualità tecnica, può garantire un buon numero di gol al proprio allenatore. Anche l’Atalanta, dunque, a livello fantacalcistico è una squadra che offre diverse soluzioni nel corso dell’asta per andare a formare la propria rosa.