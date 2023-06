Stroncato da un infarto a 45 anni: addio all’ex Brescia

Terribile lutto nel mondo del calcio europeo: l’ex attaccante è stato stroncato da un infarto all’età di 45 anni

Ha giocato in Nazionale e anche in Italia: Cedric Roussel è stato stroncato da un infarto all’età di 45 anni. Una notizia che ha scosso l’universo del calcio belga e non solo.

Aveva 45 anni Cedric Roussel, ex calciatore deceduto nelle scorse ore a causa di un attacco cardiaco che lo ha stroncato improvvisamente. Nato nel gennaio del 1978, ha giocato come attaccante, girando l’Europa dalla fine degli anni Novanta fino al 2011, quando ha appeso le scarpette al chiodo. Tra le maglie indossate, spiccano quelle di Rubin Kazan, Standard Liegi, Wolverhampton e Gent, con una breve parentesi anche in Italia.

We send our condolences to the family and friends of Cédric Roussel. pic.twitter.com/AOpLUDN9HZ — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 24, 2023

Nel corso della sua carriera, infatti, Cedric Roussel ha vestito anche la maglia del Brescia, in particolar modo nel 2007, racimolando appena tre gettoni di presenza, vedendo alternarsi in panchina Mario Somma e Serse Cosmi. Dopo essersi ritirato, nel 2015 aveva intrapreso una nuova carriera, nel mondo immobiliare. Quest’oggi la notizia della sua scomparsa che ha fortemente scosso l’universo del calcio belga.

Belgio, è morto l’ex attaccante Cedric Roussell

Nel corso della sua carriera, infatti, ha indossato anche la maglia del Belgio, giocando 12 partite (con un bottino di ben 10 gol) in Under 21 e raccogliendo anche due gettoni di presenza con la Nazionale maggiore.

“Mandiamo le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici di Cedric Roussel” è il messaggio della Federcalcio belga che ha cos’ voluto ricordare l’attaccante scomparso così prematuramente.