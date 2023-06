Non solo Allegri: l’Arabia si prende il tecnico italiano

Se Massimiliano Allegri sembra, al momento, resistere alle sirene dell’Arabia Saudita, un altro italiano pronto a dire sì

L’Arabia Saudita nuova meta del calcio internazionale. Il primo è stato Cristiano Ronaldo, quest’estate poi sono arrivate trattative a cascata. I club sauditi fanno sul serio e hanno intenzione di prendersi, a suon di milioni, i maggiori protagonisti del calcio europeo, senza puntare soltanto ai giocatori sulla strada del tramonto.

Ecco allora le offerte faraoniche per Brozovic, ad esempio, ma anche ad allenatori come Massimiliano Allegri. Come raccontato da Calciomercato.it, l’Al-Hilal si è spinto a proporre un triennale da 25 milioni di euro a stagione per il tecnico legato alla Juventus fino al 2025. Il tecnico toscano, che piace anche all’Al Ahli Saudi, al momento sembra intenzionato a resistere alla tentazione saudita e dalla società bianconera arriva solo smentite sulla possibilità di una separazione immediata.

I club arabi però non si arrendono e continuano la loro caccia, puntando su un altro allenatore italiano. Si tratta di Gennaro Gattuso e della possibilità che, dopo l’esonero al Valencia, possa ripartire proprio dalla Saudi Pro League.

Calciomercato, Gattuso verso l’Arabia Saudita

Jorge Mendes, agente che cura gli interessi dell’allenatore ex Milan e Napoli, sta lavorando proprio all’approdo nel campionato saudita.

Non si conosce ancora il nome della squadra dove potrebbe approdare Gattuso anche se le formazioni senza allenatori sono quattro: oltre all’Al-Hilal e l’Al Ahli, le due società interessate ad Allegri, ci sono anche l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, l’Al-Shabab e l’Al-Ettifaq. Da questo poker potrebbe uscire il nome della futura squadra di Gattuso, senza escludere qualche squadra a sorpresa. La trattativa è in fase avanzata e sarebbe portata avanti dal primo ministro saudita che, dopo aver trovato l’accordo, consentirà al tecnico di scegliere tra le società proposte.