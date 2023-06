Il Milan risponde subito a Thuram: colpo in Serie A

Il Milan non è riuscito a convincere Marcus Thuram, che ha preferito accasarsi dai rivali dell’Inter: ecco quale sarà la risposta rossonera

Nella giornata di ieri una delle più grandi occasioni sul mercato dei parametri zero ha trovato squadra: è stata l’Inter ad aggiudicarsi Marcus Thuram, vincendo la corsa a due con il Milan. Un altro derby vinto dopo quello in Supercoppa e quelli in semifinale di Champions League, questa volta sul mercato.

Ora i rossoneri sono chiamati a rispondere in maniera forte a quanto successo nell’ultima settimana: prima la cessione di Sandro Tonali al Newcastle e poi il mancato approdo di Marcus Thuram. Nel sondaggio odierno sul profilo ‘Twitter’ di Calciomercato.it abbiamo chiesto ai tifosi rossoneri quale colpo di mercato permetterebbe alla dirigenza del Milan di farsi perdonare e sarebbe una risposta all’altezza al colpo Thuram. La risposta è stata molto netta.

Sondaggio CM.IT | Milinkovic-Savic è la risposta del Milan al colpo Thuram

Nel sondaggio odierno su Calciomercato.it abbiamo chiesto ai tifosi quale sarebbe il colpo di mercato che consentirebbe al Milan di rispondere in maniera forte al mancato arrivo di Marcus Thuram.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🔥Con quale acquisto il #Milan si riscatterebbe dalla ‘beffa’ subita dall’#Inter per Marcus #Thuram❓ RT, VOTA E COMMENTA!📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 24, 2023



A vincere il sondaggio con un netto 63% delle preferenze è stato Sergej Milinkovic-Savic: il centrocampista serbo il prossimo 30 giugno entrerà nel suo ultimo anno di contratto con la Lazio e questa estate potrebbe lasciare la Capitale. Il Sergente si presenta, quindi, come un’autentica occasione di mercato per molte squadre e per questo la concorrenza è importante. Al secondo posto si posiziona Davide Frattesi, che ha collezionato il 18% dei voti. Anche per lui si preannuncia una sfida serrata tra Inter e Milan.

Chiude il podio Alvaro Morata con il 12% delle preferenze, mentre Pulisic ottiene solamente il 7% dei voti. L’attaccante spagnolo potrebbe lasciare nuovamente Madrid e potrebbe rappresentare il rinforzo adatto per l’attacco di Stefano Pioli. Insomma, tanti sono i nomi di mercato che orbitano intorno al Milan in queste ultime ore, ma il preferito dei tifosi resta Sergej Milinkovic-Savic.