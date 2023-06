Dalla Juventus al Napoli, il Milan rischia un’altra beffa

Juventus, Milan e Napoli devono fare i conti con l’inserimento importante per uno degli obiettivi per l’attacco: lo vogliono a tutti i costi

Non solo cessioni. Mentre arrivano offerte da ogni dove per i talenti della Serie A, le big provano anche a chiudere qualche colpo in entrata.

Lo ha fatto l’Inter con la chiusura dell’affare Thuram, soffiato al Milan, lo sta per fare anche la Juventus con Timothy Weah in procinto di sbarcare a Torino. Proprio bianconeri e rossoneri sono, con il Napoli, alla ricerca di un nuovo rinforzo per l’attacco, ma devono fare i conti con una concorrenza inattesa per un obiettivo condiviso dalle tre grandi d’Italia.

Il nome è quello di Christian Pulisic, in uscita dal Chelsea, nonostante l’arrivo sulla panchina di Mauricio Pochettino. Cambiano gli allenatori, ma non il destino dell’esterno americano: con il contratto in scadenza nel 2024, il suo futuro è lontano da Londra, almeno da quella vestita in blues.

L’ex Borussia Dortmund è da tempo nel mirino del Milan, che proprio in quella zona di campo ha bisogno di elevare la qualità della rosa, ma anche della Juventus e del Napoli, con gli azzurri che a destra potrebbero perdere Lozano.

Calciomercato, nuova pretendente per Pulisic

Le tre italiane che sono sulle tracce di Christian Pulisic però, devono fare i conti con una nuova pretendente.

Stando a quanto riferisce ‘L’Equipe’, infatti, anche il Lione avrebbe deciso di puntare sull’esterno a stelle e strisce. La proprietà americana dei francese vuole regalare un colpo importante alla piazza e punta proprio su Pulisic per rilanciarsi dopo il settimo posto della stagione appena conclusa.

L’esterno del Chelsea sarebbe la priorità sul fronte acquisti da parte del Lione che però rispetto, ad esempio, a Milan e Napoli non può giocarsi la carta Champions per tentare il 24enne.