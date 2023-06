Cento milioni di euro: così Allegri lascia la Juventus

Massimiliano Allegri e la Juventus potrebbero ancora separarsi: addio da cento milioni di euro, cosa sta succedendo

Allegri e la Juventus, ancora insieme… o forse no. Il club bianconero ha confermato, anche pubblicamente, l’allenatore toscano, ma nonostante l’inizio del ritiro precampionato sia ormai prossimo, la certezza su chi guiderà la squadra piemontese resta.

Aleggia lo spettro di una separazione, anche se c’è il ricco ingaggio garantito dal contratto fino al 2025 a stoppare qualsiasi voglia di ribaltone in seno alla società. Ma potrebbe essere proprio Allegri a far partire le pratiche per il divorzio e di motivi per farlo ce ne sono 100 milioni.

Questa è la cifra che, stando quanto riportato dalla ‘Rai’, avrebbe messo sul piatto l’Al Hilal per convincere l’allenatore toscano. In particolare il club saudita sarebbe tornato alla carica con una proposta faraonica, una di quella alla quale è complicato dire di no. Come vi ha raccontato Calciomercato.it, Allegri è stato tentato anche dall’Al Nassr con un ingaggio di 45 milioni di euro per tre anni, ma ora la proposta da parte del club rivale sarebbe stata raddoppiata.

Juventus, nuova offerta per Allegri dall’Arabia Saudita

Nel dettaglio, ad Allegri sarebbe stato prospettato un triennale da trenta milioni di euro a stagione, cifra che farebbe cadere in tentazione chiunque. Ma non è tutto, perché pur di avere il sì dell’allenatore livornese, l’Al Hilal si sarebbe spinto anche oltre.

Pronto per Allegri, infatti, anche un bonus alla firma da dieci milioni di euro, praticamente più dell’ingaggio attualmente percepito dal tecnico alla Juventus. Cifre maestose che toccherebbero i cento milioni di euro. Da capire quale sarà la reazione dell’allenatore: vorrà continuare in bianconero, magari per prendersi al rivincita dopo gli ultimi due anni costellati di polemiche e critiche, oppure si lascerà affascinare dalle pazzesche cifre messe sulla bilancia dal club saudita? I prossimi giorni saranno decisivi, ma resta la certezza che delle società arabe in questa estate si sentirà parlare ancora molto.