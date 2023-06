“Stai scappando”: Chiesa saluta la Juve, il post vale come un annuncio

Federico Chiesa potrebbe lasciare la Juventus davanti all’offerta giusta e intanto il post è interpretato come una sentenza

La Juventus può cedere uno dei suoi pezzi pregiati per fare cassa. Fuori dalla Champions e senza gli introiti che la principale competizione europea garantire, i bianconeri sono pronti ad ascoltare le offerte giuste: Chiesa e Vlahovic i candidati a fare le valigie, garantendo la giusta entrata economica alla società piemontese.

Per quanto riguarda l’esterno ex Fiorentina, le voci negli ultimi giorni si stanno rincorrendo e la cifra per far partire la trattativa è fissata intorno ai sessanta milioni di euro. I club della solita Premier League non si farebbero problemi a garantire una cifra del genere ed allora un addio non è detto che non possa realizzarsi nelle prossime settimane.

A dare maggior concretezza, almeno stando alla reazione dei tifosi, a questa possibilità è arrivato un post di Lucia Bramani, compagna proprio di Federico Chiesa. Una frase che accompagna la foto della coppia abbracciata: “I promise to be always on your team”. Prometto di essere sempre dalla tua parte o dalla tua squadra, tradotto letteralmente, ed ecco che il messaggio scatena i tifosi bianconeri.

Juventus, il post della compagna di Chiesa scatena i tifosi

Molti dei sostenitori della Juventus si scagliano contro Chiesa, interpretando il messaggio come un addio ai colori bianconeri.

“La società ti aspetta un anno e tu fai tutto per andare via” scrive un follower della Bramani, mentre un altro è ancora più eloquente: “Stati scappando”. Commenti del genere se ne trovano tanti sotto al post della compagna del calciatore, ma c’è anche chi prega Chiesa di non lasciare Torino: “La squadra top per lui è una sola: la Juventus” e ancora “digli di restare qua”.

E infine, c’è anche chi si schiera a metà tra addio e permanenza: “Fa piacere se resta – scrive uno degli utenti commentato il post della Bramati – ma se lui vuole andare via o la Juventus lo vuole cedere pazienza”.