Nuova panchina per l’ex Napoli: firma UFFICIALE

Il tecnico è pronto a ripartire per una nuova esperienza dopo l’annuncio diffuso dal nuovo club

Dopo essere stato in lizza per prendere il posto di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli, Rafa Benitez si appresta ad intraprendere una nuova avventura ufficiale. L’allenatore spagnolo, senza club dal gennaio 2022 per aver incassato l’esonero dall’Everton, è diventato il nuovo tecnico del Celta Vigo.

Un nome di altissimo livello per un club che ha bisogno di rialzarsi dopo una stagione vissuta costantemente nella parte bassa della classifica, in piena lotta per non retrocedere sino all’ultima giornata. Come spiegato dalla società nel comunicato ufficiale diffuso tramite il proprio sito, non poteva che essere un tecnico dall’esperienza di Benitez il prescelto nella stagione del centenario del Celta.

Questo il comunicato con cui la società ha riaccolto il ritorno dell’allenatore ex Napoli con un triennale, a sette anni di distanza dall’ultima volta nel campionato spagnolo: “Il Celta ha raggiunto un principio di accordo con Rafa Benitez affinché il tecnico madrileno possa dirigere la squadra in quest’anno così speciale e per altre due stagioni”. Dopo le storiche annate al Valencia ad inizio anni 2000, nella stagione 2015/16 aveva diretto per pochi mesi la panchina del Real Madrid, prima di essere esonerato.