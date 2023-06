Milinkovic, bordate ad Allegri: “Alla Juve per fare il terzino”

Colpo Milinkovic-Savic, nuovi attacchi a Massimiliano Allegri: “Alla Juventus per fare il terzino”. Le dichiarazioni

È tornato prepotentemente di moda per la Juventus il nome di Sergej Milinkovic-Savic. Stavolta, però, il centrocampista serbo è ad un solo anno dalla scadenza contrattuale con la Lazio e le cifre richieste da Lotito sono quasi dimezzate.

Milinkovic è così tornato in cima alla lista del club bianconero, che prima attende però la risposta di Adrien Rabiot sul rinnovo annuale. La dirigenza della Juve, in attesa del francese, non ha ancora affondato il colpo per il big biancoceleste. Sulle sue tracce c’è anche l’Inter e, dopo il sempre più probabile addio di Tonali, potrebbe tornare prepotentemente in corsa anche il Milan. Nel frattempo, però, si discute del possibile impatto del ‘Sergente’ soprattutto nella Juventus di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, attacco ad Allegri: “Milinkovic farebbe il terzino”

Tony Damascelli, a ‘Radio Radio’, ha espresso tutte le proprie perplessità sulla destinazione Juve e sull’utilizzo del centrocampista serbo da parte di Allegri.

Il giornalista ha commentato così il possibile trasferimento del serbo a Torino: “L’eventuale arrivo di Milinkovic-Savic alla Juventus, che sarebbe una cosa bellissima per la storia di questo club, mi preoccupa perché nelle mani di Allegri rischierebbe di finire a fare il terzino destro“. Grandi dubbi, dunque, sul gioco troppo conservativo del tecnico bianconero.