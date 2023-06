L’Inter paga la clausola, alternativa a Frattesi e sostituto di Barella

Barella, in questa sessione estiva di mercato, potrebbe lasciare l’Inter con i nerazzurri che hanno individuato il sostituto dell’azzurro

L’Inter, in questa sessione di mercato, rischia di essere grande protagonista; l’obiettivo dei nerazzurri è rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi per competere sia in campionato (dove l’ultima stagione è stata negativa) sia nelle coppe dove la voglia è quella di tornare in finale di Champions League dopo quanto successo contro il Manchester City. Il problema, per i nerazzurri, è che oltre ad acquistare bisogna pensare anche alle cessioni e, da questo punto di vista, il club milanese rischia di perdere Barella.

Il centrocampista azzurro è un punto fermo dell’Inter e un giocatore assolutamente indispensabile per il sistema di gioco di Inzaghi. Dinamico, dotato di grande corsa e con grandi capacità di inserimento alle spalle della difesa avversaria. Sul giocatore, stando a quanto riferisce O Jogo, ci sono diversi club di Premier (tra cui Arsenal e United) pronte a scatenare una vera e propria asta di mercato.

L’eventuale addio di Barella, obbligherebbe la società nerazzurra a cercare un sostituto del centrocampista; Frattesi è uno degli obiettivi ma, notizia dell’ultima ora, il talento azzurro ha già scelto la squadra ma sarà ufficiale solo quando ci saranno gli annunci. A questo punto l’Inter deve tutelarsi e sembra aver individuato un possibile profilo per il centrocampo nerazzurro della prossima stagione.

Inter, piace Otavio: possibile pagamento della clausola

Come detto, i nerazzurri stanno cercando un giocatore per rinforzare il centrocampo in caso di eventuale addio di Barella; stando secondo quanto riferito da O Jogo, l’Inter avrebbe messo gli occhi su Otavio. Il giocatore del Porto, affrontato negli ottavi di finale di Champions League, rappresenta il profilo ideale per la squadra di Inzaghi.

Mezzala tecnica, abile nell’inserimento, ha messo a segno nell’ultima stagione sette gol e tredici assist tra tutte le competizioni. Numeri importanti per un centrocampista di grande qualità. Otavio è un punto fermo del Porto e il suo contratto scade nel 2025; l’Inter, però, sempre in base alle informazioni di O Jogo potrebbe pagare la clausola rescissoria. Parliamo di quaranta milioni di euro.

I nerazzurri, però, devono fare in fretta perché a partire dal quindici luglio la clausola salirà a sessanta milioni di euro e questo a testimonianza di come il giocatore sia fondamentale per il Porto. Il mercato sta entrando nel vivo con l’Inter pronta a mettere a segno i primi colpi; in uscita occhio alla situazione legata a Barella con il centrocampista azzurro che potrebbe essere sostituito da Otavio.