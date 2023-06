Disastro Francia-Italia, dietrofront UEFA sul Var

Ecco la decisione dopo i tanti errori dell’olandese Lindhout in occasione del match di esordio degli azzurrini agli Europei Under 21

Né VAR né Goal line technology. E’ iniziato così l’Europeo Under 21 in Romania e Georgia. La mancanza di tecnologia ha così subito danneggiato pesantemente l’Italia, battuta dalla Francia per via di diverse sviste arbitrali, alcune davvero clamorose.

Il gol di Bellanova, non visto, è certamente l’episodio più incredibile, che ha fatto arrabbiare il mondo azzurro. Ma l’Italia recrimina anche per la rete della vittoria di Barcola, nettamente irregolare. L’azione è, infatti, viziata da un evidente fallo. Per questo episodio, però, la VAR non sarebbe potuta intervenire perché con la sua giocata sciagurata, Udogie fa partire una nuova azione. L’avrebbe, invece, potuto fare per concedere almeno un rigore agli azzurrini, come in occasione del fallo di mano di Kalulu sul colpo di testa di Pirola.

I tanti episodi stanno chiaramente facendo discutere ancora oggi, con l’arbitro olandese Lindhout che potrebbe essere fermato. Ma la novità importante è un’altra: secondo La Gazzetta dello Sport la UEFA appare intenzionata ad introdurre la VAR a partire dai quarti di finale. L’ufficialità potrebbe arrivare già nelle prossime ore