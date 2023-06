Come guadagnare con il Fantacalcio? Così vinci soldi e premi

Il Fantacalcio è un gioco che mette in palio dei premi; un motivo in più per creare competizione all’interno del fanta campionato.

Ogni anno, prima dell’inizio del campionato (o quando la stagione calcistica è già iniziata), prende avvio il Fantacalcio. Siamo di fronte ad un vero e proprio fenomeno sociale che raccoglie il consenso di milioni di italiani.

Il primo passo fondamentale, per iniziare il fanta campionato, è l’asta; attraverso un numero stabilito di crediti, dei soldi virtuali, si deve comporre la propria rosa con la consapevolezza di dover acquistare venticinque giocatori così suddivisi: tre portieri, otto difensori, otto centrocampisti e sei attaccanti.

Nel corso dell’organizzazione si stabiliscono diverse cose tra cui anche il discorso relativo ai premi di fine anno; una decisione che, generalmente, mette ancora più pepe all’interno della competizione.

Quanto si può guadagnare con il Fantacalcio?

Iniziamo sottolineando una cosa molto importante: non esiste un guadagno prestabilito con il Fantacalcio.

Quanto si guadagna viene stabilito in fase di organizzazione in base a dei criteri come, ad esempio, quanto mettere a livello economico. Da questo punto di vista, solitamente, si sceglie una quota base che ogni fanta allenatore dovrò mettere prima di iniziare il Fantacalcio.

Premi Fantacalcio: cosa si può vincere?

Possiamo dire che esistono diverse possibilità di guadagno; come riporta Economia-Italia se si decide di giocare in modo amatoriale, viene stabilita una quota di base che può variare dai cinque ai cinquanta euro e, a fine stagione, facendo la somma delle varie quote si premiamo i primi tre della competizione.

A livello amatoriale si può decidere anche di mettere in palio una cena (pagata, ovviamente, da chi non ha vinto) oppure una coppa che può essere comprata con la quota di base messa ad inizio Fantacalcio.

Stando sempre alle informazioni di Economia-Italia ci sono poi altre possibilità di guadagno; con Fantagazzetta, dopo essersi abbonati, si possono vincere diversi premi come buoni Amazon, dei monopattini ma anche degli scooter

Abbonandosi, invece, a Fantacalcio.It si possono partecipare a diverse competizioni e si possono vincere dei buoni pasto.

Come fare soldi con Sorare

Concludiamo sottolineando la possibilità di guadagnare con i tornei Sorare; come riporta WeSorare la possibilità di ottenere dei premi esiste ma per farlo bisogna avere delle carte da mettere in campo nel corso del weekend.

Queste carte le possiamo acquistare se vinciamo o ci classifichiamo in una buona posizione di un torneo; andiamo a ricordare come le carte di cui parliamo devono essere carte che noi per primi consideriamo adatte alla nostra rosa fantacalcistica.