Colpaccio Milan: inviata la comunicazione ufficiale

Le mosse dei rossoneri per puntellare un organico che si prepara a salutare Sandro Tonali. Gli ultimi aggiornamenti dalla Turchia

Sono i giorni del Milan. Rossoneri molto attivi sul fronte entrate/uscite per riuscire a capitalizzare occasioni intriganti con cui puntellare l’organico. Dopo aver definito quasi tutti i dettagli per la cessione di Sandro Tonali, infatti, i rossoneri stanno scandagliando il mercato alla ricerca di nuovi profili da aggiungere allo scacchiere tattico di Pioli.

Uno dei profili finiti sul taccuino di Moncada è sicuramente Arda Güler, gioiellino in forza al Fenerbahçe che ha calamitato l’attenzione di diversi top club in giro per l’Europa. Oltre ai rossoneri, infatti, anche Real Madrid, Lipsia, Barcellona e Salisburgo sono piombati su Guler per capire eventuali margini di manovra. Come evidenziato da calciomercato.it, però, il Milan può contare sulla ‘preferenza’ del club turco all’interno del quale si sta diffondendo la convinzione che la destinazione rossonera rappresenti la soluzione più congeniale per il futuro di Guler.

Calciomercato Milan, via libera ufficiale per Guler: le ultime dalla Turchia

Il Milan ritiene di aver mosso le pedine giuste e gli ultimi aggiornamenti che trapelano dalla Turchia alimentano questa convinzione. Secondo quanto riportato da Sports Digitale, infatti, il Milan avrebbe inviato al Fenerbahçe una lettera di autorizzazione per avere il via liberare nell’avviare i colloqui ufficiale per Güler. Un altro passettino formale che evidenzia come la pista sia assolutamente calda.

Ricordiamo che il 18 enne turco è legato al proprio club da un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e da una clausola rescissoria dal valore di 17.5 milioni di euro. Dopo aver esternato il suo desiderio di cambiare aria nel corso di un summit con il presidente del ‘Fener‘, le indiscrezioni sul suo futuro hanno cominciato a rincorrersi senza soluzione di continuità. Staremo a vedere se il Milan riuscirà a capitalizzare la situazione di vantaggio acquisita: si preannunciano ore caldissime sotto questo punto di vista.