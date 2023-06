Chiesa e l’addio alla Juve: “C’è già l’offerta giusta”

Le ultime di calciomercato hanno come protagonista il futuro del numero 7 bianconero. Come Tonali, potrebbe dire addio alla Serie A

Non solo Sandro Tonali, potrebbe lasciare la Serie A anche Federico Chiesa. Non è più un mistero, il figlio d’arte non ha un grande feeling con Allegri e con la Juventus, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbero sorti dei problemi per il rinnovo del contratto. Il classe ’97 avrebbe chiesto una cifra elevatissima, si parla di 8 milioni, per rinnovare l’accordo in scadenza a giugno 2025.

La Juve è aperta alla cessione di Chiesa, che dopo il grave infortunio non è mai riuscito a trovare la migliore condizione e, di conseguenza, a ripetere le prestazioni pre-operazione.

Dove potrebbe andare Chiesa? In Premier ci sono ancora degli estimatori, vedi lo stesso Newcastle, ma rumors danno interessato a lui anche il Bayern Monaco.

Sull’argomento Chiesa si è espresso Luca Momblano nella diretta Twitch di ‘Juventibus’. Il giornalista vicino all’ambiente juventino dà una notizia molto importante sul futuro del numero 7, approdato a Torino nel 2020 per circa 60 milioni tra prestito e riscatto.

Juventus, Momblano: “Chiesa ha già l’offerta giusta”

“Chiesa se schiocca le dita è fuori dalla Juventus“, ha esordito Momblano prima di sganciare la ‘bomba’: “… Perché ha già l’offerta giusta“.

“Non dico che lui voglia andare via – ha aggiunto – ma ha già la soluzione in tasca”. La Juventus potrebbe dire sì alla cessione di Chiesa in caso di offerta da 40-45 milioni di euro.