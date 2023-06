Allegri in Arabia Saudita: “Offerta ancora valida, tanti soldi sul tavolo”

I club sauditi imperversano sul mercato: ne ha parlato l’agente sportivo Rashid Uddin, intervenuto in diretta ai microfoni di TVPLAY_CMIT.

Nel corso del suo intervento a TvPlay, l’agente sportivo Rashid Uddin ha fatto il punto su alcune trattative tra club dell’Arabia Saudita e società italiane. Tra queste, quelle per strappare Marcelo Brozovic all’Inter: “Per Brozovic la trattativa è molto calda, si potrebbe chiudere a breve” ha assicurato Uddin. Impossibile non parlare anche del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, lungamente corteggiato dall’Al Hilal: “Stanno cercando di portare anche allenatori come Allegri o Mourinho. Credo che Mourinho resterà alla Roma. Per Allegri c’è un’offerta, con tanti soldi sul tavolo”.

Secondo Uddin, l’ipotesi saudita per Allegri sarebbe ancora aperta, mentre altri grandi nomi hanno già chiuso la porta: “Messi ha preferito andare negli Stati Uniti, anche per motivi di natura familiare. È stato fatto un tentativo anche per Gerrard, a cui sono stati offerti 20 milioni a stagione. In passato arrivavano giocatori ed allenatori stranieri, ora puntano al top”.

Arabia Saudita sui top della Serie A: la situazione

Tra i nomi finiti nel mirino di club sauditi c’era anche quello di Romelu Lukaku il quale “ha detto definitivamente ‘no’ all’Arabia. Se dipendesse solo da lui, resterebbe all’Inter. In programma c’è un incontro con i nerazzurri per imbastire una trattativa per trattenerlo a Milano”.

Ci sarebbe stato anche un tentativo per Giroud: “Storicamente, la squadra più forte dell’Arabia Saudita è l’Al-Hilal, c’è una grossa rivalità con l’Al-Nassr. Per questo, dopo il colpo Cristiano Rolando, hanno provato a prendere Messi. Poi c’è l’Al-Ittihad che ha preso Benzema. Sarà un campionato a tre. Prima che prendessero Benzema, l’Al-Ittihad ha provato a prendere Giroud, ma alla fine ha rinnovato con il Milan. Al momento non ci sono trattative per il bomber del Milan”.