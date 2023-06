Caos dimissioni e campionato a rischio: nuovo comunicato UFFICIALE

Il caso Reggina ancora tiene banco in Serie B dopo le dimissioni dell’intero Cda del club. A tal proposito è arrivato un nuovo comunicato ufficiale

La stagione è finita solo da poche settimane, ma la Serie B rischia di essere davvero nel caos. Al centro le questioni inerenti a Lecco e Reggina.

Da una parte i blucelesti rischiano l’esclusione dal campionato per via della poca capienza dello stadio Rigamonti-Ceppi e per aver presentato in ritardo la richiesta di disputare le partite casalinghe all’Euganeo di Padova. La Reggina invece attende il via libera sugli stipendi arretrati e i contributi Irpef versati in ritardo. Il patron dei calabresi Felice Saladini, tramite una nota ufficiale, ha sostanzialmente annunciato la messa in vendita della società.

Una mossa che ha espresso tutta la preoccupazione della Lega Serie B e del suo presidente Mauro Balata attraverso un comunicato ufficiale:

“La Lega Serie B nella persona del presidente Mauro Balata esprime la propria preoccupazione per le notizie diffuse dalla Reggina 1914 sulle dimissioni del Cda.

La Lega B ribadisce come fin da subito abbia evidenziato presso gli organi competenti

la difficile armonizzazione di alcune disposizioni sulla crisi di impresa rispetto alla specificità dell’ordinamento sportivo, il cui fine ultimo è quello sempre di garantire il rispetto

dell’equa competizione salvaguardando tutte quelle realtà che onora-no gli impegni previsti dalle norme federali.

Il presidente Balata, come peraltro ha sempre fatto dal suo arrivo, intende prosegui-re

nell’impegno per assicurare il principio del merito sportivo stigmatizzando comportamenti che arrechino grave danno al movimento della Serie B e alle società associate

che hanno rispettato le regole e norme federali”.