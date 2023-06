Bayern, occhi in casa Chelsea: pronto il regalo per Tuchel

Il Bayern Monaco ha bisogno di rinforzare la rosa di Tuchel e sembra aver messo gli occhi su un giocatore in forza al Chelsea

La stagione vissuta da Bayern Monaco e Chelsea non è stata delle migliori; il club tedesco non è riuscito ad arrivare in fondo in DFB-Pokal e in Champions League mentre in Bundesliga ha vinto il titolo solo grazie al suicidio sportivo del Borussia Dortmund all’ultima giornata. Una stagione, dunque, negativa per un club che parte con l’ambizione di vincere tutto ogni anno.

Non meglio la stagione vissuta dal Chelsea; i Blues, nonostante due sessioni di mercato in cui sono stati spesi diversi milioni, non è riuscito ad essere protagonista e ha chiuso la Premier League al dodicesimo posto. Un risultato decisamente negativo per una squadra di tradizione e con l’obiettivo di lottare ogni stagione per traguardi importanti. Bayern Monaco e Chelsea, dunque, devono mettersi alle spalle quanto successo e preparare, nel miglior modo possibile, la stagione 2023-2024.

Il mercato può, ovviamente, essere di grande aiuto per entrambe le squadre considerando anche la disponibilità economica del Chelsea che sembra poter irrompere in maniera prepotente in questa sessione estiva di mercato. Blues e bavaresi rischiano di essere protagonisti di uno scambio importante. Stando a quanto riportato da Fichajes, il club tedesco sembra aver messo gli occhi su Azpilicueta, terzino del Chelsea con il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno 2024.

Tuchel, può arrivare Azpilicueta: è lui l’alternativa a Walker

Il Bayern Monaco, per la prossima stagione, ha bisogno di rinforzare la rosa di Tuchel se vuole tornare a dominare la Bundesliga ed essere grande protagonista in Champions League. Tra gli obiettivi del club bavaresi troviamo un difensore che possa andare a completare il reparto arretrato del Bayern.

Come detto, stando a quanto riportato da Fichajes, troviamo Azipilicueta sul taccuino del Bayern Monaco anche se il terzino di proprietà del Chelsea sembra essere l’alternativa al principale obiettivo dei bavaresi; stiamo parlando di Walker, terzino del Manchester City che è reduce da una grandissima stagione con i Citizens.

Un vero e proprio testa a testa per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Tuchel; Walker obiettivo numero uno e Azpilicueta alternativa di lusso. La trattativa per lo spagnolo può andare in porto per due motivi: il contratto in scadenza nel 2024 e la necessità, da parte del Chelsea, di rivoluzionare la propria rosa in questa sessione di mercato per presentarsi, ai nastri di partenza della prossima stagione, al meglio delle possibilità.