UFFICIALE N’Dicka fino al 2028: “Ecco cosa mi ha spinto a venire a Roma”

La Roma ha ufficializzato il colpo Evan N’Dicka: contratto fino al 2028 per l’ex difensore dell’Eintracht Francoforte

Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato passo passo la trattativa e l’arrivo a Roma di Evan N’Dicka, centrale francese naturalizzato ivoriano che è ufficialmente il secondo rinforzo della rosa di Josè Mourinho per la prossima stagione.

Il calciatore classe 1999 arriva in Italia dopo l’esperienza all’Eintracht Francoforte, società con cui aveva il contratto in scadenza proprio a fine giugno. Un grande colpo quindi per la Roma che oggi pomeriggio ha anche reso il tutto ufficiale con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale in cui sono presenti anche le parole dello stesso N’Dicka che ha sottoscritto un accordo fino al 2028: “Il progetto che mi è stato illustrato, assieme alla storia e al prestigio di questo Club, mi ha spinto a venire a Roma, una città fantastica che ama e vive di calcio: non vedo l’ora di scendere in campo all’Olimpico davanti ai miei nuovi tifosi e di poter dare il mio contributo per il raggiungimento dei nostri obiettivi”.

Nel comunicato ufficiale della Roma è possibile anche apprendere che lo stesso N’Dicka ha scelto il numero 5 per la sua avventura nella capitale.