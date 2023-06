Scontro tra Juventus e Milan: se lo prendono pagando la clausola

Duello di calciomercato tra Juventus e Milan, che hanno messo gli occhi su un giovane difensore classe 2005 con tanto di clausola rescissoria

C’è un giovane difensore in terra tedesca che sta facendo parlare di se affacciandosi al calcio che conta. Si tratta del talentuoso Fabio Chiarodia, classe 2005 di proprietà del Werder Brema nato in Germania ma da genitori italiani.

Si tratta di un ragazzo di valore che ha già raccolto una manciata di presenze con l’Italia U19, mentre con lo stesso Werder Brema ha già esordito in Bundesliga trovando anche tre stralci di partita quest’anno nel massimo campionato tedesco, ed uno in coppa di Germania. Piccoli assaggi di calcio per un 18enne di grande respiro nato ad Oldenburg ma di nazionalità italiana, che ha già attirato anche l’attenzione di un paio di club di Serie A tra cui la Juventus.

Il club bianconero, esattamente come il Milan, ha messo nel mirino Chiarodia, che ha anche una situazione contrattuale particolare col Werder che potrebbe favorirne un addio prossimo.

Calciomercato, Juventus e Milan interessate a Chiarodia: dalla Germania all’Italia

Piede mancino e doti fisiche importanti per Chiarodia che sta scalando rapidamente i livelli del calcio tedesco dopo una lunga trafila nel settore giovanile del Werder Brema con anche un piccolo record all’attivo. Il classe 2005 italiano ha esordito con la prima squadra a soli 16 anni ed è stato il più giovane nella storia della Bundesliga.

Un ragazzo quindi in crescita e di prospettiva già anche nell’orbita di Mancini che lo ha anche già chiamato in uno stage a Coverciano. Dall’Italia quindi lo osservano come riferito da ‘Sport Bild’ che evidenzia come Chiarodia potrebbe lasciare il Werder vista una clausola di soli 2 milioni di euro valida fino al 30 giugno. Tra le squadre più interessate c’è il Borussia Moenchengladbach di Seoane che lo voleva già a Leverkusen.

In Serie A invece si sono Juventus e Milan che vorrebbero ingaggiare il nazionale U19, che tendenzialmente potrebbe lasciare il Werder Brema già in questa sessione.