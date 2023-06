Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 21 giugno

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 21 giugno 2023

Le grandi manovre di mercato sui quotidiani sportivi italiani. La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con “Juve avanti tutti: Milik resta, ecco Zaniolo“: i movimenti offensivi dei bianconeri per rilanciare le ambizioni. “Brozovic libera Frattesi” è l’intreccio che può sbloccare il mercato dell’Inter. Di spalla, le ultime su Milan (“Il mancino turco che fa…Guler. Diavolo tentato“), Napoli (“Grana Osimhen, gioca al rialzo sull’ingaggio“) e Roma (“Sì di Scamacca, ora manca solo l’ok al prestito“).

Sul ‘Corriere dello Sport’ il titolo principale è “Inter su Vicario“, con il portiere empolese che può diventare l’erede di Onana. “Osi: 150 milioni!“, è la valutazione del capocannoniere della Serie A, non sarà facile strapparlo al Napoli. La Juventus rischia di perdere un big: “Milik c’è, ma Szczesny può andare via“.

Su ‘Tuttosport’, apertura dedicata al probabile duello per la prossima edizione del Golden Boy: “Musiala-Bellingham, via al Golden derby“. In taglio basso, le mosse della Juventus: “Colpi Juve. Milik, è fatta! Parisi quasi“. Mentre l’Inter cambia portiere: “United su Onana, Vicario vede Inter“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di mercoledì 21 giugno

Il mercato entra nel vivo anche all’estero. Movimenti da segnalare in particolare tra Spagna e Portogallo.

Il Real Madrid accoglie Joselu, ma lascia ancora libero il numero 9. Su ‘Marca’, titolo esplicito: “Esta camiseta està esperando a Mbappé“. Mentre in Portogallo si attende un grande ritorno, come illustrato da ‘A Bola’: “Di Maria a um passo do Benfica“.