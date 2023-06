Plusvalenze, stipendi e carta CR7: Juventus e la richiesta che ribalta tutto

Novità importanti sulle inchieste che vedono coinvolta fuori dal campo la Juventus: c’è la richiesta di archiviazione da parte del GIP di Torino

Ci sono delle novità importanti sull’inchiesta che vede coinvolta la Juventus sulla vicenda plusvalenze e il filone stipendi. Il GIP di Torino ha infatti archiviato il reato di false fatturazioni contestato agli ex vertici della società bianconera.

“E’ emersa la finalità eminentemente bilancistica e non fiscale delle operazioni di scambio contestate“, questa la motivazione del GIP. I tre ex sindaci della Juventus non erano a conoscenza della manovra stipendi, delle side letter e della ‘famosa’ carta segreta da oltre 19 milioni di euro appartenente a Cristiano Ronaldo. Tutti e tre i sindaci revisori si erano dichiarati all’oscuro delle operazioni di asserito risparmio e conseguente restituzione degli stipendi dei calciatori. La Procura chiede quindi l’archiviazione perché non ci sono elementi “per addebitare al collegio il segmento di falso in bilancio che deriva dalle manovre stipendi, operazioni correttive addebitabili all’organo amministrativo della società”.

Juventus, il GIP archivia il reato di false fatturazioni

A cadere è l’accusa di “emissione di fatture per operazioni inesistenti” con riguardo alle “operazioni foriere di plusvalenze fittizie“.

Queste operazioni risultano neutre e a somma zero sotto il profilo finanziario, tese solo a consentire di registrare un ricavo immediato con l’obiettivo di spalmare i costi negli anni successivi. La Juventus così non ha avuto alcun vantaggio concreto a livello fiscale da queste operazioni. La richiesta di archiviazione, inoltre, riguarda anche gli ex vertici dirigenziali della società: Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Marco Re, Stefano Bertola e Stefano Cerrato. Lo stesso Agnelli nelle scorse ore aveva presentato anche la richiesta per il ricorso al TAR sul caso plusvalenze.