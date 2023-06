Lo “stregone” Cancellieri avvisa Inter e Juve: “Chi prende Milinkovic vince lo scudetto”

Il centrocampista serbo è uno dei nomi più chiacchierati del calciomercato. Il suo contratto con la Lazio scade a giugno 2024

Tutti lo vogliono, ma nessuno se lo piglia. Parliamo di Sergej Milinkovic-Savic, tra i nomi più chiacchierati anche in questa sessione di mercato. Che potrebbe essere pure l’ultima da calciatore della Lazio, visto che ad oggi non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2024. Lotito è costretto a cederlo, se non vuole perderlo a zero fra un anno.

Inter e Juventus, Milan sullo sfondo. Queste le tre possibili destinazioni italiane della mezz’ala serba, la cui valutazione si è abbassata fino a 30 milioni di euro. Molto poco rispetto ai 100 e passa che il presidente biancoceleste chiedeva fino a un anno fa. Non poco per i club sopracitati, bloccati dagli esuberi e da un bilancio tutt’altro che florido.

Tanti addetti ai lavori e non sono comunque concordi che, chi prende Milinkovic-Savic, fa un vero affare. Intervenuto nella diretta Twitch di Tv Play, Carlo Cancellieri è andato oltre. A mo’ di ‘stregone’, l’allenatore della squadra di calciotto di Francesco Totti ha dichiarato che “Chi acquista Milinkovic-Savic, vincerà lo scudetto”.