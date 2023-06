Certi amori… non iniziano mai! Gosens, la grande delusione dell’Inter

Si era parlato tanto di lui, spendendo parole grosse, soprattutto dopo le ultime due stagioni all’Atalanta. Eppure l’amore con l’Inter non è mai sbocciato e ora Gosens si prepara a partire

Di errori di mercato l’Inter, come succede a tutti prima o poi, ne ha fatti tanti. Anche se questa volta più che di un errore di mercato, forse dovremmo parlare di un errore di valutazione.

Perché, considerando l’investimento fatto, oggi fa strano sapere che Robin Gosens e l’Inter sembrino essere sempre più lontani dopo solo una stagione e mezzo insieme. L’amore tra il tedesco – arrivato all’Inter a gennaio dello scorso anno dopo cinque anni all’Atalanta – e il club nerazzurro, non è mai sbocciato. O forse è a senso unico. Gosens a Milano sta benissimo, non vorrebbe andarsene, ma Zhang lo ha praticamente messo sul mercato sperando di fare cassa con la sua cessione.

Cinque anni in nerazzurro, ma a Bergamo, con le ultime due stagioni pazzesche condite da 22 reti e 16 assist in 87 partite. Niente male per un esterno di centrocampo. E sono stati questi numeri e queste prestazioni a convincere Simone Inzaghi e a volerlo alla sua corte sulla fascia sinistra. 28 milioni di euro versati nelle casse dell’Atalanta per portarlo a Milano, Gosens è arrivato infortunato e dunque non subito a disposizione del tecnico piacentino. Tornato in campo il 4 marzo 2022 nella sfida contro la Salernitana, il tedesco ci ha messo del tempo per ritrovare la sua condizione fisica ideale, come normale che sia dopo cinque mesi lontano dal campo.

Inoltre, sfortuna per lui ha voluto, che Federico Dimarco si sia guadagnato con prestazioni di livello il posto da titolare sulla fascia sinistra dopo la partenza di Ivan Perisic. Gosens non è riuscito a ritagliarsi troppo spazio all’interno della rosa nerazzurra, chiudendo di fatto questa stagione con solo 3 gol segnati e probabilmente una valigia pronta direzione Germania.

Inter e Union Berlino trattano per la cessione del tedesco

Eh già, perché è a casa sua che Robin Gosens ha più estimatori. In particolare negli ultimi giorni si è fatto vivo l’interesse dell’Union Berlino.

La squadra tedesca si starebbe avvicinando alla cifra richiesta dall’Inter per cedere il suo esterno sinistro e nei prossimi giorni attende una proposta formale, anche se sembra ancora difficile che si possa arrivare ai 20 milioni chiesti dai nerazzurri. Gosens non vorrebbe lasciare l’Inter e Milano, ma è evidente che ad oggi la società nerazzurra non lo consideri parte del progetto. Basti pensare che si è già trovato il sostituto in caso di eventuale partenza, Carlos Augusto.