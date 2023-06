Accordo tra City e Gvardiol: adesso serve l’intesa col Lipsia | CM.IT

Il difensore croato e il suo entourage hanno raggiunto una intesa coi ‘Citizens’ di Guardiola, freschi vincitori della Champions League. Operazione sui 100 milioni

Gvardiol sempre più vicino al Manchester City, che proprio in queste ore ha chiuso con il Chelsea per il suo connazionale Kovacic. Il croato ex Inter sostituirà Gundogan, il quale andrà a zero al Barcellona.

Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, Gvardiol e il suo entourage hanno raggiunto un accordo con i ‘Citizens’ di Guardiola.

Agreement between #Gvardiol and #ManchesterCity. Now only negotiation, already very advanced, between the clubs. @calciomercatoit — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) June 21, 2023

Adesso le discussioni, già avanzate, avranno come protagonisti soltanto i due club. L’operazione tra City e Lipsia viaggia sui 100 milioni di euro, ricche commissioni escluse.