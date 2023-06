Tobias Schweinsteiger, chi è il fratello di Bastian? Carriera, moglie e stipendio

Cerchiamo di scoprire qualcosa in più su Tobias Schweinsteiger; parliamo del fratello di Bastian la cui carriera è stata di assoluto livello.

Una carriera vissuta quasi interamente al Bayern Monaco; tra giovanili e prima squadra, infatti, ha giocato nei bavaresi dal 1998 al 2015 per poi trasferirsi al Manchester United prima di chiudere la carriera calcistica al Chicago Fire.

Parliamo di uno dei centrocampisti più forti che ci siano stati a livello europeo; intelligente tatticamente, forte dal punto di vista fisico, bravo nella lettura del gioco e con la possibilità di far male sia nel gioco aereo sia con conclusioni dalla distanza. Bastian Schweinsteiger ha scritto pagine importanti nella storia calcistica vincendo diversi trofei tra cui una Champions League con la maglia del Bayern Monaco. L’ex centrocampista ha anche un fratello; andiamo a conoscere meglio Tobias Schweinsteiger.

Caratteristiche fisiche Tobias Schweinsteiger

Tobias Schweinsteiger era un centravanti di un metro e ottantatré; caratteristica fisica importante e che cercava di sfruttare per mettere in difficoltà le difese avversarie.

Come gioca Tobias Schweinsteiger

In questo caso dovremmo dire come giocava dal momento che ha appeso gli scarpini al chiodo; il fratello di Bastian è stato un centravanti forte fisicamente ma con la possibilità di svariare su tutto il fronte offensivo.

Tobias Schweinsteiger, infatti, poteva ricoprire anche il ruolo di seconda punta o di trequartista a testimonianza di come fosse un giocatore offensivo dalle mille risorse

Ruolo Tobias Schweinsteiger

Quando giocava, Tobias Schweinsteiger ricopriva diversi ruoli; lo possiamo definire un vero e proprio jolly tattico; poteva essere schierato sia come attaccante sia come seconda punta e, all’occorrenza, anche nel ruolo di trequartista.

Piede preferito Tobias Schweinsteiger

In campo amava usare, indifferentemente, i due piedi e anche questa caratteristica dimostra come fosse un giocatore molto versatile e con la possibilità di essere un vero e proprio jolly all’interno della partita.

Carriera Tobias Schweinsteiger

A livello di carriera, Tobias Schweinsteiger non è riuscito ad avere una vita calcistica minimamente paragonabile a quella del fratello.

L’ex attaccante, nonostante una buona media realizzativa, ha faticato ad avere la possibilità di fare il salto di qualità ed avere, in questo modo, la chance di fare una carriera molto più importante.

Somiglianza con il fratello

Per quanto riguarda il discorso relativo al fratello, i due erano molto diversi da un punto di vista tattico; Bastian Schweinsteiger era, infatti, un centrocampista in grado di giocare sia in mezzo sia come mezzala mentre il fratello amava essere impiegato qualche metro più avanti, come punta o trequartista.

Entrambi utilizzavano entrambi i piedi, e altra cosa in comune, avevano una grande feeling con il gol; Bastian attraverso gli inserimenti, Tobias essere un vero e proprio attaccante. Due giocatori capaci di far male all’interno dell’area di rigore avversaria. In conclusione possiamo sottolineare come ci fossero veramente poche somiglianze tra i due fratelli.

Moglie e figli Tobias Schweinsteiger

Passiamo, ora, all’ambito familiare e cerchiamo di capire qualcosa in più su questo aspetto della vita di Tobias Schweinsteiger; possiamo dire come non ci siano formazioni in merito su eventuale moglie ed eventuali figli del fratello dell’ex centravanti.

Stipendio Tobias Schweinsteiger

Anche per quanto concerne lo stipendio non sappiamo quanto percepisse Tobias Schweinsteiger da calciatore e quanto guadagna da allenatore.