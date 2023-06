“Situazione imbarazzante”: la telefonata manda Allegri su tutte le furie

Non si respira un clima sereno in casa Juventus ed emerge un nuovo retroscena su Allegri: la telefonata la fa infuriare

Il mercato si prende la scena, ma in casa Juventus non tutto ciò che è accaduto la scorsa stagione è andato in archivio. Il riferimento è anche alla posizione di Massimiliano Allegri, riconfermato pubblicamente dalla società per bocca del direttore generale Scanavino, e deciso a continuare la sua esperienza in bianconero nonostante la faraonica offerta arrivata dall’Arabia Saudita.

Il tecnico livornese però non è ben visto nell’ambiente juventino, con i tifosi che hanno a più riprese chiesto il suo allontanamento e un cambio in panchina. Una richiesta che non è stata accolta dalla società, anche in virtù di un ingaggio molto importante, nonostante le continue indiscrezioni su rapporti non idilliaci con il CFO Francesco Calvo.

Proprio sul rapporto tra i due emerge un ulteriore retroscena che dà l’idea di una situazione non certo serena nella società piemontese. A parlare è il giornalista Fabio Ravezzani a ‘Telelombardia’, ricostruendo quanto accaduto a Udine dopo l’ultima giornata di campionato.

Juventus, scontro Allegri-Calvo: la rivelazione di Ravezzani

Tutto nascerebbe al fischio finale dell’ultima partita di Serie A: la Juve vince 1-0 sul campo dell’Udinese ma non riesce a qualificarsi in Europa League a causa della vittoria della Roma sullo Spezia con un rigore nel finale di Dybala.

Proprio il penalty concesso ai giallorossi è la causa scatenante di un presunto scontro tra Allegri e Calvo, questo secondo quanto raccontato da Ravezzani. Il giornalista spiega: “Appena finisce la partita a Udine, ad Allegri arriva una telefonata da un suo amico di Livorno in cui si dice: “lo sai che la Roma ha vinto con un rigore al 90′ e che è riuscita ad andare in Europa League per quel rigore che, secondo me, nemmeno c’era?””.

Frasi che infiammano il tecnico ed è qui che sarebbe avvenuto lo scontro: “Allegri, che era in un periodo di stress, va contro Calvo, dicendogliele di tutti i colori – continua a raccontare Ravezzani – . Allegri sostanzialmente scopre che la Juventus è penalizzata dagli arbitri. Viene fuori una situazione anche imbarazzante”.