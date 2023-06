Qualificazioni Euro 2024: super Lukaku, Cristiano Ronaldo sul filo di lana

I risultati serali delle qualificazioni a Euro 2024: ok il Belgio con Lukaku sugli scudi, Cristiano Ronaldo trascina il Portogallo al 90′

Le qualificazioni a Euro 2024 vanno in vacanza con le ultime sfide in programma stasera. Che non hanno risparmiato risultati importanti e in alcuni casi anche piuttosto sorprendenti.

Pronostici rispettati nel gruppo F: l’Austria piega la Svezia 2-0 con doppietta di Baumgartner, due reti le fa anche Lukaku nel 3-0 del Belgio in Estonia, con la terza rete che porta la firma di Bakayoko. Fa il suo dovere, nel gruppo J, anche il Portogallo, che per battere l’Islanda però deve affidarsi al solito Cristiano Ronaldo, in gol al 90′. L’ex laziale Vavro permette alla Slovacchia di passare in Liechtenstein e rimanere in scia. Nello stesso gruppo, sorprendente capitombolo interno per 2-0 della Bosnia contro il Lussemburgo.

L’altra grossa sorpresa di serata è nel gruppo E. La Polonia esce sconfitta per 3-2 dalla trasferta in Moldavia e complica moltissimo il suo cammino: le reti di Milik e Lewandowski nel primo tempo sembrano mettere tutto in discesa ma i padroni di casa rimontano clamorosamente nella seconda parte di gara. Sorride invece l’Albania: nel 3-1 in casa delle Far Oer, in rete anche gli ‘italiani’ Bajrami e Asslani.

Nel gruppo G, frena la Serbia, bloccata sull’1-1 in Bulgaria e con il veronese Lazovic che evita il ko al 96′. L’Ungheria batte 2-0 la Lituania ed effettua l’aggancio in vetta. Infine, nel gruppo A, la Norvegia centra la prima vittoria battendo 3-1 Cipro con il romanista Solbakken e la doppietta del solito Haaland. Ancora in corso Scozia-Georgia, a lungo sospesa per campo ai limiti della praticabilità a Glasgow e ripresa dopo uno stop di oltre un’ora.

CLASSIFICHE:

Gruppo A: Scozia* 9 Georgia* 4 Norvegia 4 Spagna 3 Cipro 0

*gara da ultimare, Scozia avanti 1-0 all’intervallo

Gruppo E: Repubblica Ceca 7 Albania 6 Moldavia 5 Polonia 3 Far Oer 1

Gruppo F: Austria 10 Belgio 7 Svezia 3 Estonia 1 Azerbaigian 1

Gruppo G: Ungheria 7 Serbia 7 Montenegro 4 Bulgaria 2 Lituania 1

Gruppo J: Portogallo 12 Slovacchia 10 Lussemburgo 7 Bosnia 3 Islanda 3 Lichtenstein 0