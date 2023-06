Proposta formale, la Juventus si prende il bomber da 26 gol

La Juventus dovrà rifarsi l’attacco, soprattutto se Vlahovic e Chiesa dovessero partire: ecco l’attaccante da ventisei gol

Un attacco da rifare. Il nuovo corso della Juventus potrebbe partire da un nuovo bomber. Non è un segreto che proprio nel reparto avanzato ci sono i due calciatori bianconeri che potrebbero consentire alla società di fare cassa: Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Giovani e con qualità inespressa la scorsa stagione, entrambi hanno estimatori un po’ in tutta Europa e, davanti all’offerta giusta, la Juventus potrebbe dire sì alla cessione. Visto poi che Di Maria già ha salutato, ecco la necessità impellente di acquistare almeno un attaccante di livello assoluto.

Con Milik riscattato, il club bianconero guarda all’estero e avrebbe individuato un bomber capace di dare un contributo importante in zona gol. Il suo bottino dello scorso anno parla per lui: ventisei gol in trentatré partire disputate, ventitré in ventisette presenze in campionato.

Calciomercato Juventus, Malcom nel mirino

Il nome è quello del brasiliano Malcom, attualmente in forza allo Zenit, ma con un passato al Barcellona. Proprio il club blaugrana ha una percentuale sulla rivendita del giocatore che è finito nel mirino della Juventus, stando a quanto riportato da ‘Uol’.

Il 26enne di San Paolo ha avuto un rendimento elevatissimo nell’ultima annata e i bianconeri lo stanno seguendo con attenzione. Stando alla stessa fonte, infatti, il club piemontese avrebbe avuto già dei contatti ed è al lavoro per inviare una proposta formale alla società di San Pietroburgo.

Affare, ad ogni modo, non semplice per la Juventus che dovrà fare i conti con la valutazione dei russi, tra i trenta e i quaranta milioni di euro. Una cifra che potrebbe spaventare i bianconeri che comunque sono pronti a sedersi al tavolo delle trattative. Malcom potrebbe essere l’esterno destro che va a completare il tridente con Vlahovic e Chiesa, oppure uno dei volti nuovi del terzetto offensivo bianconero. Intanto, i contatti da registrare e un nome da tenere d’occhio nelle prossime settimane.