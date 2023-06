Inter-Leao, la rivelazione. E Brozovic saluta: “Probabilità alte”

Il centrocampista croato è diventato tra i nomi più caldi del mercato nerazzurro in uscita

L’Arabia Saudita ora fa paura anche all’Italia. In un mercato sempre più dominato dallo strapotere economico della società saudite, ecco che nel mirino di uno dei club protagonisti delle ultime settimane è finito anche Marcelo Brozovic.

Il centrocampista croato, come ricordato da Fabrizio Biasin su Calciomercato.it in onda su TV Play, ha infatti ricevuto l’offerta dell’Al-Nassr: “Brozovic è al centro di voci di mercato. Dall’Arabia, ma non solo, hanno messo gli occhi su di lui ed è normale perché è fortissimo. Piace al Barcellona ed in Premier League, in Arabia Saudita possono permettersi ingaggi spaventosi. L’offerta fatta all’Inter, invece, è stata rispedita al mittente. Se dovessero trovare l’incastro, sono alte le probabilità che questo affare vada in porto“.

Sirene arabe anche per Lukaku, di rientro a Londra dopo il prestito dell’ultima stagione in maglia Inter: “Il Chelsea vorrebbe vendere tutti in Arabia Saudita perché significherebbe recuperare parte dei tanti milioni spesi. Per me sarebbe un miracolo riportare Lukaku, in questo momento è la priorità dell’Inter”.

Calciomercato Inter, retroscena Leao: “Per pochi milioni”

Il giornalista ha poi raccontato un retroscena di mercato che riguarda la trattativa nerazzurra per Leao portata avanti nell’estate 2019 sotto la guida di Conte.

Questa la rivelazione di Biasin: “L’Inter aveva preso Rafa Leao per pochi milioni, ma l’allenatore dell’epoca (Conte, ndr) voleva un giocatore pronto e non uno su cui lavorare”. Continuando a discutere di mercato, poi, il giornalista di fede nerazzurro ha escluso un possibile ritorno ad Appiano Gentile: “Non penso che Zaniolo sia un giocatore che interessa all’Inter, non ci sono né possibilità né volontà di arrivare a questo giocatore. 0% di probabilità di vederlo all’Inter“.

Un nome caldissimo e attuale per l’Inter è invece quello di Vicario, come ammesso anche dal presidente dell’Empoli ai nostri microfoni: “Corsi fa intendere che una squadra c’è già su Vicario, presumibilmente l’Inter. L’Inter vorrei capire se sta provando a temporeggiare in attesa di vendere Onana o se sta cercando di capire cosa accadrà con Onana”.