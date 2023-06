Vicario-Inter, il presidente non smentisce: “Merita una big”

Il giovane portiere dell’Empoli è il primo candidato alla porta nerazzurra a fronte della possibile partenza di Onana

Con l’innalzamento delle temperature su tutta la penisola, anche il termometro del calciomercato sembra aver risentito dell’arrivo dell’anticiclone africano. I club italiani, che tra meno di un mese ricominceranno la nuova stagione, hanno fretta di chiudere entro metà luglio le principali operazioni di mercato.

E’ questo ad esempio il caso dell’Inter, che vorrebbe mettere a disposizione di Simone Inzaghi una rosa il più completa possibile per il ritiro del 10 luglio. Tanto, però, dipenderà anche da quello che sarà il futuro di alcuni big in squadra, a partire da André Onana. Il portiere camerunese, nel mirino del Chelsea, potrebbe partire dopo aver disputato una stagione superlativa. Al suo posto, invece, è di Guglielmo Vicario la candidatura più forte per i pali nerazzurri.

Intercettato da Calciomercato.it in onda su TV Play, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi non ha escluso questa possibilità: “C’è una squadra italiana su Vicario. Inter? Non smentisco, spero che si possa trovare una soluzione giusta per il ragazzo perché ha fatto cose straordinarie in questi due anni ed ora merita una grande squadra. Poi dipenderà anche dalla sua volontà, ci sono più opportunità e vediamo chi la spunta. Se dico di più danneggio anche loro”.

Calciomercato Empoli, Corsi non molla Baldanzi e Fazzini

Empoli che potrebbe essere presa d’assalto anche per altri gioielli già in vetrina, come Baldanzi o Fazzini.

Giovani talenti che il presidente Corsi vorrebbe trattenere ancora per una stagione: “Per l’anno prossimo mi auguro che si possa partire da zero. L’Empoli sarà tra le indiziate per la retrocessione, per quello che ci riguarda cerchiamo sempre di sovvertire i pronostici. Abbiamo ragazzi che non possiamo trattenere, ripartire non è semplice ma ci proveremo mettendo insieme le nostre armi. Spero di avere ancora Baldanzi e Fazzini. Con la Juventus ho fatto affari, come Almiron o Rugani. Baldanzi è già stato protagonista in Serie A come Fazzini, alcuni si sono stropicciati gli occhi vedendoli giocare a San Siro o all’Olimpico”.

Infine, Corsi ha ribadito il proprio orgoglio per aver lanciato l’ennesimo talento del proprio settore giovanile: “Non voglio parlare di calciatori miei e di mercato perché altrimenti le mie parole possono danneggiare la mia situazione ed i miei affari. Baldanzi è un motivo di soddisfazione per noi. L’ho visto giocare da quando aveva dieci anni, ho seguito il suo percorso di crescita. E’ stato valorizzato dai nostri collaboratori da quando aveva 12-13 anni. Speriamo di godercelo ancora per un po’”.