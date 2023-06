Flop all’Ajax, Lorenzo Lucca sta per tornare in Italia

Lorenzo Lucca vicino al ritorno in Italia dopo il flop all’Ajax. L’ex Pisa sta per approdare in Serie A. Tutti i dettagli

Lorenzo Lucca è vicino al ritorno in Italia dopo la stagione trascorsa all’Ajax, tra prima squadra e Jong Ajax (che milita nella Serie B olandese).

L’Udinese avrebbe raggiunto l’accordo con il Pisa per portare a Udine Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 di rientro dal prestito all’Ajax: prestito oneroso più riscatto fissato a 8 milioni di euro più bonus. Il club friulano sta ora trattando con il giocatore per definire l’ingaggio.

Nella complicata stagione dell’Ajax, Lucca non ha trovato molto spazio e l’ipotesi di un approdo in Serie A si fa sempre più concreta. Ora serve il sì del calciatore che, con l’approdo in bianconero, potrebbe coronare il sogno di esordire in Serie A. Più passano le ore, più la possibilità sembra farsi concreta.