Il bomber torna in Italia: accordo con i bianconeri

Il bomber torna in Italia: accordo per il prestito con diritto di riscatto, il suo futuro è in bianconero

Un anno lontano dall’Italia, ora si prospetta il ritorno in Serie A con la maglia bianconera. Lorenzo Lucca è pronto a cimentarsi con il massimo campionato italiano, dopo un anno e poche soddisfazioni all’Ajax.

Prelevato in prestito dai ‘Lancieri’, in Olanda non ha trovato grande spazio in prima squadra: per lui quattordici apparizioni per totali 136 minuti in campo e due gol. Bottino interessante con la seconda squadra: 14 presenze anche in questo caso ma con sei gol e tre assist.

L’Ajax non lo ha riscattato e quindi il 22enne farà ritorno al Pisa ma non per restare. Stando a quanto riferito da ‘Sky Sport’, infatti, l’Udinese avrebbe raggiunto l’accordo con la società toscana per il suo approdo in Friuli. Affare in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato ad otto milioni di euro più bonus.

Calciomercato Udinese, accordo per Lucca: serve il sì del calciatore

Trovato l’intesa con il Pisa, ora l’Udinese sta lavorando con l’entourage del calciatore per raggiungere l’accordo sull’ingaggio.

Riflettori quindi puntati su Lorenzo Lucca che non è riuscito ad imporsi in maniera convincente in Olanda, ma che gode della stima dell’Udinese, pronto a scommettere su di lui in Serie A. Affare che potrebbe chiudersi nei prossimi giorni: una volta raggiunta l’intesa con il Pisa, toccherà al calciatore dire sì ai friulani e sbarcare in Serie A dove, finora, non ha mai debuttato.