Fiorentina, il nuovo centro sportivo Viola Park è un sogno: quanto è costato

Ecco il Viola Park, il nuovo stadio della Fiorentina: quanto è costato, inaugurazione e tutto quello che c’è da sapere.

Dopo un inizio di campionato difficile, alla fine la Fiorentina di Vincenzo Italiano è riuscita a tirare fuori una grande stagione, in cui la qualificazione all’Europa che conta resta ancora aperta e possibile.

Senza dimenticare che il cammino dei viola in Conference League continua, e pensare a una loro vittoria in finale, non è certo follia.

Fiorentina, la visione imprenditoriale di Commisso

Una vittoria che darebbe oltretutto automaticamente accesso ai viola alla prossima edizione dell’Europa League. Insomma, la stagione per la società di proprietà di Commisso, può definirsi più che soddisfacente.

Anche perché, il patron viola ha già dimostrato di essere seriamente intenzionato a investire ancora per migliorare la squadra nei prossimi anni e fargli raggiungere traguardi importanti.

Commisso ha una visione imprenditoriale a tutto tondo, che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni. Per lui, migliorare la società viola non passa soltanto dai risultati sportivi, ma anche da due temi altrettanto fondamentali: le infrastrutture e le academy. la Fiorentina infatti sta continuando un percorso per migliorare anno dopo anno, la sua accademia giovanile.

Fiorentina, il nuovo centro sportivo fa sognare i tifosi

L’obiettivo dichiarato dal patron viola, è quello di diventare nei prossimi anni una realtà riconosciuta proprio per la valorizzazione dei talenti più giovani attraverso le academy. Ed in questo senso, che la costruzione del Viola Park per Commisso, diventa un tassello fondamentale in questo percorso di crescita non solo sportiva.

Il Viola park, questo il nome del nuovo centro sportivo su cui Commisso ha investito tantissimo, e che oltretutto dovrebbe essere pronto il prossimo anno, si propone infatti di essere tra i più innovativi del calcio italiano.

Ecco quanto è costato davvero il Viola Park

E d’altronde, la cifra investita da Commisso è molto importante. Fino ad adesso infatti, alla costruzione del VIola Park sono stati destinati fondi per circa 114 milioni di euro. E se tutto va bene, c’è anche la possibilità di vedere il centro inaugurato già nel mese di Giugno, al termine della stagione.

