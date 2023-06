Di nuovo con Sarri: arriva gratis dalla Juventus

L’addio alla Juventus è ormai dietro l’angolo: nonostante i rumors dall’estero, potrebbe restare in Italia e sbarcare alla corte di Maurizio Sarri

La Juventus si appresta a una profonda rifondazione sul mercato, con la conferma in panchina di Massimiliano Allegri e la promozione nell’area tecnica di Manna in attesa che si sblocchi Giuntoli.

Il Ds in pectore lascia a tutti gli effetti la NextGen e si sta occupando del mercato insieme a Calvo e Tognozzi, con l’Ad Scanavino pronto a rinnovargli il contrato per un’altra stagione fino al 2025. Manna è alle prese con diverse trattative, a partire dalla uscite con gli esuberi da piazzare e che non rientrano nei progetti di Allegri per la prossima stagione. La Juve è riuscita a piazzare Kulusevski, che resterà a Londra dopo il riscatto per 30 milioni di euro ufficializzato dal Tottenham. Diversa si preannuncia invece la situazione per i vari Arthur, Zakaria e McKennie, rientrati dopo i prestiti in Premier League. A questi vanno aggiunti inoltre i due sudamericani Alex Sandro e Cuadrado: il primo è nella lista dei cedibili malgrado il rinnovo, mentre il colombiano va in scadenza il prossimo 30 giugno.

Calciomercato Juventus, Cuadrado resta in Italia: scatto Lazio

Il rinnovo del colombiano è da escludere, con la Juve che aveva offerto un prolungamento al ribasso rispetto ai 5 milioni di euro netti a stagione che percepisce al momento alla Continassa.

Troppi i 9 milioni lordi per l’ex Chelsea e Fiorentina, con l’agente Lucci che sta sondando il mercato a caccia di una nuova destinazione. In Turchia ci sono le sirene del Fenerbahce, mentre in Italia spunta la corte della Lazio come riporta ‘La Repubblica’. Cuadrado sarebbe finito infatti nei radar del club biancoceleste, con il patron Lotito che starebbe valutando l’opportunità di prelevarlo a parametro zero per metterlo a disposizione di Maurizio Sarri che peraltro lo ha allenato a Torino nella stagione 2019/2020. Lo scoglio principale per la Lazio nell’assalto all’eclettico esterno classe ’88 resterebbe comunque l’oneroso ingaggio che il giocatore chiederebbe alla sua nuova squadra.