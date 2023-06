Pieni poteri alla Juventus: arriva la firma

Accordo in via di definizione con il club bianconero: ecco tutti i dettagli

Aspettando Giuntoli, la Juventus porta a termine una importante firma. Un rinnovo che rappresenta un attestato di stima e fiducia molto importante.

Il club bianconero sta per ‘blindare’ Giovanni Manna, appena promosso a nuovo Direttore sportivo della prima squadra. Il dirigente 34enne prolungherà di un altro anno, ovvero fino al 2025 il contratto in scadenza fra dodici mesi. L’accordo è in via di definizione.

A Manna sono stati dati pieni poteri sul calciomercato, sotto la supervisione di Calvo responsabile dell’area sportiva della Juve e con Tognozzi al suo fianco.

Manna è già operativo, in attesa di Giuntoli del quale diventerebbe – se il toscano riuscisse a ‘liberarsi’ dal Napoli – il braccio destro.