Contatti in corso, assalto all’Inter: Real e United avvoltoi

Sfida tra Manchester United e Real Madrid, pronti a lanciare l’assalto al gioiello di casa Inter

Con la maglia dell’Inter è stato protagonista di una stagione straordinaria, che gli ha permesso anche di essere scelto tra i top-11 della Champions League.

Ora però le big europee hanno messo gli occhi su Federico Dimarco. Il difensore mancino, sotto contratto con i nerazzurri sino al 2026, è infatti finito nel mirino del Manchester United e del Real Madrid. Lo sottolinea dall’Inghilterra il ‘The Independent’, che afferma come il club inglese sia a caccia di un rinforzo sulla fascia sinistra e abbia individuato in Dimarco uno dei nomi più appetibili.

Inter, Manchester United e Real Madrid su Dimarco

Il Manchester United sta infatti valutando l’acquisto di un nuovo terzino sinistro. Vero che il club è sostanzialmente coperto con Luke Shaw e Tyrell Malacia in quel ruolo, ma la società punta ad un salto di qualità e uno dei due calciatori potrebbe partire oppure l’inglese potrebbe essere impiegato in un nuovo ruolo, al centro della difesa.

I ‘Red Devils’ stanno pensando infatti anche a Theo Hernandez per la corsia mancina, ma convincere il Milan non sarà facile e arrivare a Dimarco potrebbe essere più semplice e meno dispendioso dal punto di vista economico. Il nazionale azzurro, inoltre, è molto apprezzato dal tecnico ten Hag per la sua duttilità. Ecco quindi che non è escluso che nelle prossime settimane o addirittura nei prossimi giorni possa esserci un affondo da parte degli inglesi.

Attenzione però appunto alla concorrenza del Real Madrid. Nel corso della stagione Ancelotti si è inventato Camavinga nel ruolo di terzino sinistro per sopperire agli infortuni di Mendy, ma l’idea Dimarco stuzzica i ‘Blancos’. L’Inter, sottolineano dall’Inghilterra, non chiude la porta: il club infatti potrebbe essere costretto a fare una cessione importante per riuscire ad ottenere i fondi per nuove operazioni di mercato e Dimarco potrebbe quindi essere il possibile partente. I nerazzurri attendono eventuali proposte e sono quindi pronti a valutare ogni tipo di offerta.